На выравнивание бюджета Новосибирская область получит 5,5 млрд рублей

В правительстве Новосибирской области одобрен проект Соглашения с министерством финансов России о предоставлении из федерального бюджета дотации региону. Средства будут направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности. Проект подготовлен в соответствии с новыми условиями предоставления федеральных ресурсов. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

Новые условия предоставления федеральных трансфертов предполагают достижение регионом ряда показателей. В их числе — рост инвестиций за 2017 год на 4,9%, снижение безработицы в 2017 году на 3,7%, увеличение занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2017 году на 0,05%.

Кроме того, местным властям необходимо будет реализовать ряд мер, направленных на бюджетную консолидацию. Среди них — утверждение до 1 апреля 2017 года программы оптимизации расходов бюджета на 2017 — 2019 годы. Эта программа включает ряд мероприятий по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и расходов на государственное управление, а также численности работников бюджетной сферы в соответствии «дорожными картами», в том числе установление запрета на увеличение численности государственных служащих.

По словам министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, согласно изменениям в бюджетном законодательстве страны, теперь и дотации из федерального бюджета предоставляются на определенных условиях.

«Соглашение мустановлены обязательства по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению региона. В их числе проведение оценки эффективности налоговых льгот; обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета по итогам исполнения за 2017 год по отношению к уровню 2016 года в сопоставимых условиях на 3,3%», — отметил министр.

Согласно распределению дотаций из федерального бюджета Новосибирская область получит 5,5 млрд рублей.

Отметим, что доходная часть бюджета Новосибирской области на 2017 год составляет 115,9 млрд рублей, расходная часть 116 млрд рублей. Доходы и расходы на 2018 год запланированы в размере 119 млрд рублей. На 2019 год — 124,8 млрд рублей.