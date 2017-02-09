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07:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

В крае изъяли более 300 килограммов некачественного мяса

Сотрудники краевого Роспотребнадзора оштрафовали продавцов почти на 3 миллиона рублей.

Сотрудники Роспотребнадзора по Пермскому краю изъяли из торговых точек региона 354 килограмма некачественного мяса. В 2016 году специалисты проверили 284 предприятия, на 80% объектов выявили нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.

Сотрудники ведомства исследовали 1275 проб мяса и мясной продукции. Оказалось, что 8,5% проб не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. К счастью, опасных химических соединений в пробах не обнаружили. Продавцы нарушили правила хранения, продажи продукции, на некоторые партии в торговых точках не было документов. Нарушителей оштрафовали в общей сложности на 2,8 млн. рублей.

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