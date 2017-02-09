На Среднем Урале открылся новый комбикормовый завод

Очень немногие животноводческие хозяйства в Свердловской области могут похвастать даже простеньким, но собственным производством кормов. Пожалуй, их можно пересчитать по пальцам одной руки. У народного предприятия «ИСКРА», которое входит в сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «СПАС», теперь есть не просто цех, а настоящий заводик, оснащенный автоматизированным современным оборудованием российского производства. Набираешь на сенсорном экране рецепт — строго определенное количество пшеницы, ячменя, жмыха, жома, картошки, рапса, подсолнечника, соли, соды, мела, витаминов, устанавливаешь время смешивания, количество циклов и все — наблюдаешь за четкой работой автоматики. За час можно получить до пяти тонн смесей.

У самого НП «ИСКРА» 1249 голов крупного рогатого скота, примерно половина — дойное стадо. При этом новый кормозавод будет обеспечивать не только ферму народного предприятия, но и всех членов кооператива «СПАС»: если в ноябре прошлого года, на этапе образования, в нем состояло 11 членов, то сегодня уже 13. Не исключено, что, когда цех выйдет на проектную мощность, появятся и излишки, которые можно будет продавать всем желающим.

— Буквально в пяти километрах от НП «ИСКРА» находится самый крупный на Среднем Урале комбикормовый завод. По всей видимости, проблем с закупкой кормов у вас не было. Зачем же вкладывать миллионы рублей в собственное производство? — спрашиваю у председателя кооператива «СПАС» Александра Попкова.

— Причин несколько. Имея сельхозугодья и выращивая собственное сырье, мы можем не тратиться на покупку основных компонентов. Комбикорм в этом случае будет на десятки процентов дешевле, чем у монополиста. А вложенные деньги, по подсчетам, мы окупим через 3,5 года. Кроме того, крупное предприятие никогда не станет подстраиваться под нужды конкретного заказчика. Наша же задача — увеличивать надои и снижать себестоимость молока. Для этого мы можем разработать рацион чуть ли не для каждой коровы и производить комбикорм настолько маленькими партиями, насколько потребуется, — поясняет хозяйственник.

Если год назад в НП «ИСКРА» надаивали по 6780 килограммов молока от одной коровы, то сегодня — 8410. И в планах предприятия — довести эту цифру до 10 тысяч (для сравнения: средний надой в регионе в 2016 году составил 6330 килограммов на корову).

— Удойность на 50 процентов зависит от правильного рациона. На одном сене корова не даст больше 20 литров в день. Между тем у нас есть такие, которые дают по 66 литров. Чтобы произвести такое количество молока, животное должно съесть не менее 40−50 килограммов корма, — добавляет Михаил Севостьянов, начальник отдела животноводства и предприятий пригородной зоны министерства АПК и продовольствия Свердловской области. — В то же время всем известно, что полезное не всегда вкусно. Корова — умное животное и не будет есть то, что ей не нравится. Поэтому очень важно, чтобы корм был не только обогащен нужными добавками, но и очень качественно перемешан, чего практически невозможно добиться при ручной подготовке.