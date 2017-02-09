В Омске с маршрута № 387 уберут перевозчиков
Транспорт шёл по маршруту «Омский нефтеперерабатывающий завод» (поселок «Ермак») — строительный рынок «Южный».
Транспорт шёл по маршруту «Омский нефтеперерабатывающий завод» (поселок «Ермак») — строительный рынок «Южный».
С маршрута № 387 уберут перевозчика. Об этом сообщает
Частные перевозчики должны соблюдать условия заключённых договоров.
Специалисты департамента транспорта отметили, что
«Для работы на освободившемся маршруте в соответствии с действующим законодательством будет определен новый перевозчик», — сообщил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.