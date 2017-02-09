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07:33 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске с маршрута № 387 уберут перевозчиков

Транспорт шёл по маршруту «Омский нефтеперерабатывающий завод» (поселок «Ермак») — строительный рынок «Южный».

Источник: РИА "Новости"

С маршрута № 387 уберут перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Частные перевозчики должны соблюдать условия заключённых договоров.

Специалисты департамента транспорта отметили, что из-за неисполнения прописанных условий с 1 марта расторгнут договоры с перевозчиками, которые работают на маршруте № 387 «Омский нефтеперерабатывающий завод» (поселок «Ермак») — строительный рынок «Южный». Это произошло из-за того, что перевозчики самовольно меняли установленный маршрут.

«Для работы на освободившемся маршруте в соответствии с действующим законодательством будет определен новый перевозчик», — сообщил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.

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