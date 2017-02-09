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07:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график уборки дворов на 10 февраля

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов с применением спецтехники на 10 февраля.

В Октябрьском районе очистка дворов будет проходить по следующим адресам: ул. М. Жукова, 11а, 11б, 11 г, 11д; ул. М. Рыльского, 4, 25, 25/1, 27; ул. Б. Бикбая, 38/1, 38/2; ул. Ю. Гагарина, 30, 72, 72/2; ул. Парковая, 18/2, 18/3; ул. Шафиева, 8/1; проспект Октября, 64/1, 66, 80/1, 82/1, 84; ул. Комсомольская, 165, 167; ул. Российская, 37, 39, 41, 43; ул. 50 лет СССР, 45, 45А.

В Демском районе аналогичные работы проведут на ул. Таллинской, 23, 23а, 23б; ул. Левитана, 14/1, 14/2; ул. Магистральной, 20/1; ул. М. Джалиля, 66; ул. Грозненской, 69/7.

В Ленинском районе очистка дворов от снега состоится завтра на ул. Аксакова, 62; ул. Цюрупы, 93; ул. Ахметова, 322А; ул. Гафури, 21, 25.

В Советском районе очистка дворов от снега с применением спецтехники запланирована по адресам: проспект Октября, 9, 52/2; ул. Айская, 50; ул. К. Маркса, 67; ул. Цюрупы, 110/1; ул. Бабушкина, 52; ул. 8 Марта, 14; ул. Бессонова, 27; ул. Менделеева, 151, 153; ул. Р. Зорге, 28/2; ул. Х. Давлетшиной, 21; ул. Н. Дмитриева, 5; ул. Ст. Злобина, 34/1.

В Кировском районе комплексная очистка дворовых территорий состоится на ул. Менделеева, 15/1, 114/2; ул. Пушкина, 54/1; ул. Достоевского, 106/1; ул. Рабкоров, 16; ул. Авроры, 5/8; ул. С. Перовской, 13 В, 13 г.

В Орджоникидзевском районе уборка дворов будет вестись на ул. Конституции, 4; ул. Пекинская, 4; ул. Л. Толстого, 3; ул. Кольцевая, 86; ул. Вологодская, 58; ул. Блюхера, 34; ул. Ш. Руставели, 70/3; ул. Кремлевская, 53/1; ул. Российская, 17/2; бульвар Славы, 1; ул. Комарова, 14.

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