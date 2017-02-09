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07:51 (мск), источник: Newtimes.kz

Подорожание вторичного жилья наблюдается в Алматы

На рынке вторичного жилья Алматы зафиксировано повышение ценовых показателей, передает аналитическая служба kn.kz. Основной рост отмечается на квартиры 3- и 4-комнатного формата.

Источник: Newtimes.kz

Мониторинг рынка квартир вторичного жилья Алматы на неделю с 30 января по 5 февраля 2017 года показал, что средняя цена одного квадратного метра в целом по городу составила $ 1154 (+1,9% за неделю), или 375 тыс тенге (+0,88%).

Купить квартиру в Алматы предлагают в среднем за 23 488 800 тенге. Средняя цена «дорогого» жилья в целом по городу держится на уровне 508 000 тг/кв.м, а «дешевого» — 276 000 тг за единицу площади.

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