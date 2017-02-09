Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Счетчики будут передавать показания автоматически
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
07:39 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина опережает всю Европу по продаже электрокаров — эксперт

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Украинские власти и автоимпортеры продумывают все необходимые шаги, для того чтобы популяризовать электрокары в стране. Помимо снижения стоимости электромобилей продумывают создание специальной инфраструктуры для них, то есть зарядных станций, СТО и т. п.

Источник: "РИА Новости" Украина

Насколько этот вид транспорта популярен в Украине, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель гендиректора медиахолдинга «Автоцентр» Виталий Новак.

«Очень популярны, растет сейчас этот сегмент. Мы сейчас по росту темпа продаж электромобилей легко опережаем почти всю Европу. Ну, дело в том, что до этого у нас их было мало, сейчас стало немного больше. Но я не могу найти точной статистики по продаже электромобилей, поскольку у нас, как правило, эти электромобили, гибриды считают вместе, но последние данные, которые были опубликованы МВД, это по-моему 1709 чистых электромобилей, которые были проданы в 2016 году. В принципе, для нашего рынка, для 64 000 новых машин и примерно такого же количества “б/ушных”, это очень большая цифра, действительно большой процент. Из этой 1700, по моему, они называют, что 1000 новых и 700 б/ушных, хотя я очень сильно сомневаюсь в наличии 1000 новых автомобилей. Это нереальная цифра», — отметил Новак.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле ответили на обвинения в причастности России к гибели Гиви
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей»
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь