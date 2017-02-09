Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Хлоргексидин вызывает аллергию
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Счетчики будут передавать показания автоматически
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
07:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярским компаниям запретили называть колбасу «по-детски»

Роспотребнадзор проверил колбасные изделия, которые продаются в Красноярске.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские эпидемиологи проверили состав и маркировку колбасы от сибирских производителей. По результатам проверки было забраковано 1,5 тонны мясных изделий. Среди нарушений были и неправильные наименования, которые нарушают федеральный закон «О защите прав потребителей». Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Так, несколько компаний оштрафовали за выпуск сосисок и колбас с названиями, «которые ассоциативно воспринимаются как мясная продукция для детского питания». Кроме того, томский филиал «Аграрная группа МП» и красноярская компания «Ярск» оштрафовали за наличие в колбасе компонентов, не указанных в составе.

«В ходе проверок установлены факты оборота мяса и мясопродукции с нарушением условий хранения, реализация готовой продукции без наличия документов о безопасности, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние санитарно-бытовых и вспомогательных помещений, неудовлетворительное санитарное содержание территории, нарушение правил личной гигиены и дезинфекционного режима», — говорится в сообщении.

Добавим, что всего было заведено 58 административных дел. С производителей собрали штрафов на сумму 706 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Краевой суд отказался закрыть красноярский клон фонда «Подари жизнь»
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей»
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Застройщики не сдали вовремя половину новостроек Москвы
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь