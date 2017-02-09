К концу года 4G появится во всех районных центрах Казахстана

В населенных пунктах Казахстана численностью 10 тыс человек и более внедрена мобильная связь стандарта 3G. Стандарта 4G запущена в населенных пунктах с численностью 50 тыс человек и более, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

«К концу 2017 года стандартом 4G, планируется охватить все районные центры страны», ― заявил он в ходе коллегии ведомства в четверг.

По его словам, на сегодня количество пользователей интернет в нашей стране достигло 72,9%, что обеспечило Казахстану 41 место в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности.