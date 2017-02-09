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07:44 (мск), источник: Newtimes.kz

К концу года 4G появится во всех районных центрах Казахстана

К концу 2017 года сетями 4G планируется охватить все районные центры Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В населенных пунктах Казахстана численностью 10 тыс человек и более внедрена мобильная связь стандарта 3G. Стандарта 4G запущена в населенных пунктах с численностью 50 тыс человек и более, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

«К концу 2017 года стандартом 4G, планируется охватить все районные центры страны», ― заявил он в ходе коллегии ведомства в четверг.

По его словам, на сегодня количество пользователей интернет в нашей стране достигло 72,9%, что обеспечило Казахстану 41 место в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности.

Вместе с тем, сообщил глава МИК, в целях снижения «цифрового неравенства» между городом и селом, министерством до 2020 года в рамках ГЧП будет реализован проект по покрытию волоконно-оптическими линиями около тысячи трехсот сел, в которых проживают более 2 млн человек.

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