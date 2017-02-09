Для трамваев в Хабаровске просят дешевую электроэнергию
Руководство ХТТУ жалуется на высокую стоимость ресурса, которая мешает предприятию выбраться из кризиса.
Руководство ХТТУ жалуется на высокую стоимость ресурса, которая мешает предприятию выбраться из кризиса.
Отраслевой профсоюз просит снизить стоимость электроэнергии для МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление». На предприятии уже больше года ведут борьбу за выживание, сокращая штат и экономя ресурсы, но дороговизна электроэнергии, по словам транспортников, тянет трамвайное управление вниз, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
С просьбой помочь в решении этого вопроса Хабаровская краевая организация профсоюза работников жизнеобеспечения, в которую входят и работники наземного транспорта, обратилась к депутатам краевой думы. Обращение рассмотрели на совещании у первого заместителя председателя регионального парламента Юрия Матвеева. Как рассказал исполнительный директор ТТУ Николай Илющенко, сейчас МУП не может справиться со всеми расходами: на оплату счетов энергетиков предприятию дополнительно необходимо около 7,5 млн рублей в месяц.
«Предприятие проходит процесс оздоровления: за последний год сокращен штат сотрудников, объединены два депо в одно, в целях привлечения пассажиров обновляется трамвайный и троллейбусный парки. Несмотря на то, что упал пассажиропоток — на сегодняшний день загруженность трамваев и троллейбусов составляет около 35% — удалось сохранить прежний уровень доходов. Но со всеми расходами МУП справиться не может», — говорится в сообщении
Представители краевого комитета по ценам и тарифам пришли к выводу, что выделять деньги из бюджета для решения этой проблемы нецелесообразно, и посоветовали дальше сокращать расходы. В свою очередь, представитель «Хабаровскэнергосбыта» порекомендовала пересмотреть тарифные планы на электроэнергию, по которым обслуживается предприятие, и выбрать более выгодный, а первый зампред краевой думы Юрий Матвеев заявил о необходимости комплексной программы оздоровления МУПа.
«Вопрос требует проработки. Считаю, необходима комплексная программа, в которой будут четко видны мероприятия по оздоровлению предприятия, меры, предпринимаемые для наполнения маршрутов пассажирами, вклад администрации города Хабаровска в этот процесс. Увидев такую программу, мы сможем говорить более конкретно об участии края в этом направлении», — отметил Юрий Матвеев.