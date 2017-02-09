Для трамваев в Хабаровске просят дешевую электроэнергию

Отраслевой профсоюз просит снизить стоимость электроэнергии для МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление». На предприятии уже больше года ведут борьбу за выживание, сокращая штат и экономя ресурсы, но дороговизна электроэнергии, по словам транспортников, тянет трамвайное управление вниз, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Законодательной думы Хабаровского края.

С просьбой помочь в решении этого вопроса Хабаровская краевая организация профсоюза работников жизнеобеспечения, в которую входят и работники наземного транспорта, обратилась к депутатам краевой думы. Обращение рассмотрели на совещании у первого заместителя председателя регионального парламента Юрия Матвеева. Как рассказал исполнительный директор ТТУ Николай Илющенко, сейчас МУП не может справиться со всеми расходами: на оплату счетов энергетиков предприятию дополнительно необходимо около 7,5 млн рублей в месяц.

«Предприятие проходит процесс оздоровления: за последний год сокращен штат сотрудников, объединены два депо в одно, в целях привлечения пассажиров обновляется трамвайный и троллейбусный парки. Несмотря на то, что упал пассажиропоток — на сегодняшний день загруженность трамваев и троллейбусов составляет около 35% — удалось сохранить прежний уровень доходов. Но со всеми расходами МУП справиться не может», — говорится в сообщении пресс-службы Закдумы.

Представители краевого комитета по ценам и тарифам пришли к выводу, что выделять деньги из бюджета для решения этой проблемы нецелесообразно, и посоветовали дальше сокращать расходы. В свою очередь, представитель «Хабаровскэнергосбыта» порекомендовала пересмотреть тарифные планы на электроэнергию, по которым обслуживается предприятие, и выбрать более выгодный, а первый зампред краевой думы Юрий Матвеев заявил о необходимости комплексной программы оздоровления МУПа.

«Вопрос требует проработки. Считаю, необходима комплексная программа, в которой будут четко видны мероприятия по оздоровлению предприятия, меры, предпринимаемые для наполнения маршрутов пассажирами, вклад администрации города Хабаровска в этот процесс. Увидев такую программу, мы сможем говорить более конкретно об участии края в этом направлении», — отметил Юрий Матвеев.