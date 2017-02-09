В Омск пытались провезти мясо птицы из Китая и США

8 февраля на ППУ «Черлакский» специалисты Россельхознадзора и сотрудники регионального Пограничного Управления ФСБ задержали автомобиль, груженный мясом птицы. Гражданин соседней республики Казахстан пытался провезти в регион 400 килограмм филе утки, произведенной в Китае. Однако у перевозчика отсутствовал необходимый ветеринарный сертификат Таможенного союза.

Также в настоящее время ввоз мяса в Россию из Китая запрещен — причиной тому является сложная эпизоотическая обстановка в Китае.

В связи с этим, на основании действующего законодательства РФ И Таможенного союза, сотрудники ведомства приняли решения вернуть партии мяса обратно, а самого перевозчика оштрафовали.

Также, в этом же ППУ «Черлакский» днем ранее, 7 февраля, за сутки из Казахстана пытались дважды провезти мясо птицы общим весом 45 килограмм. В обоих случаях мясо было производства США, и также в двух случаях водители не предоставили документы, а птиц провозили в багажнике. В итоге мясо было изъято и уничтожено.

Как отмечают в региональном управлении Россельхознадзора, всего с начала 2017 года было зафиксировано 4 подобных случая, когда автомобилисты из Казахстана пытались провезти в багажниках мясо.