Жителей Уфы приглашают 11 февраля на сельскохозяйственные ярмарки

В Октябрьском районе зимняя сельхозярмарка пройдет на аллее по ул. Рыльского. В Орджоникидзевском районе торговля развернется на площади им. С. Орджоникидзе, в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи.

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся в башкирской столице почти круглый год. Они играют важную роль в поддержке местных товаропроизводителей и обеспечении уфимцев качественными, натуральными продуктами, отметили в мэрии.

Как сообщало агентство «Башинформ», в прошлом году в Уфе проведено 237 сельскохозяйственных ярмарок. Общая стоимость привезенной на реализацию продукции превысила 600 млн рублей.

В 2016 году из 45 районов республики сельчане привезли на уфимские ярмарки 4507 тонн картофеля, 2688,7 тонны лука, моркови, капусты и свеклы, а также 347,7 тонны меда, 1262,7 тонны говядины, свинины, баранины, конины и 105,8 тонны мяса птицы.

Общее количество посетивших в 2016 году ярмарки выходного дня в Уфе превысило 450 тысяч человек.