LEGRAND идет в Хабаровск
Известная французская компания откроет производство электроники в рамках ТОР «Хабаровск».
Известная французская компания откроет производство электроники в рамках ТОР «Хабаровск».
Французская группа компаний LEGRAND планирует разместить свое производство в ТОР «Хабаровск» на площадке «Ракитное». Там планируется открыть сборочное производство электроники с расчетом на рынки ДФО и АТР, передает корреспондент ИА REGNUM.
Группа компаний LEGRAND рассчитывает разместить в ТОР «Хабаровск» производство кабеленесущих систем, шинопроводов, шкафной продукции, холодильного оборудования, а также уличных светильников, сообщило ИА Востокмедиа.
В правительстве Хабаровского края подтвердили большую заинтересованность в проекте. Его сопровождением займется региональное агентство инвестиций.
ИА REGNUM сообщало, в Хабаровском крае действуют новые преференциальные инструменты, позволяющие привлекать в регион как отечественных, так и иностранных инвесторов. Власти региона планируют, в частности, расширить режим