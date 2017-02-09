LEGRAND идет в Хабаровск

Французская группа компаний LEGRAND планирует разместить свое производство в ТОР «Хабаровск» на площадке «Ракитное». Там планируется открыть сборочное производство электроники с расчетом на рынки ДФО и АТР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Группа компаний LEGRAND рассчитывает разместить в ТОР «Хабаровск» производство кабеленесущих систем, шинопроводов, шкафной продукции, холодильного оборудования, а также уличных светильников, сообщило ИА Востокмедиа.

В правительстве Хабаровского края подтвердили большую заинтересованность в проекте. Его сопровождением займется региональное агентство инвестиций.