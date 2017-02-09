Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
Слова Трампа об Украине и Путине, вызвавшие негодование Киева
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
9Колесница для королевских похорон
10:34 (мск), источник: ИА REGNUM

LEGRAND идет в Хабаровск

Известная французская компания откроет производство электроники в рамках ТОР «Хабаровск».

Французская группа компаний LEGRAND планирует разместить свое производство в ТОР «Хабаровск» на площадке «Ракитное». Там планируется открыть сборочное производство электроники с расчетом на рынки ДФО и АТР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Группа компаний LEGRAND рассчитывает разместить в ТОР «Хабаровск» производство кабеленесущих систем, шинопроводов, шкафной продукции, холодильного оборудования, а также уличных светильников, сообщило ИА Востокмедиа.

В правительстве Хабаровского края подтвердили большую заинтересованность в проекте. Его сопровождением займется региональное агентство инвестиций.

ИА REGNUM сообщало, в Хабаровском крае действуют новые преференциальные инструменты, позволяющие привлекать в регион как отечественных, так и иностранных инвесторов. Власти региона планируют, в частности, расширить режим порто-франко в Ванино — распространить его на соседнюю Советскую Гавань, где в настоящее время уже реализует проект крупный иностранный инвестор — строится завод по производству сахара.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Белорусские товары будут отслеживать от границы до места продажи
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в США Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира» Супруг Жанны Фриске заменит Бориса Корчевникова, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь