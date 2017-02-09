На полгода закрываются три входа в метрополитен Новосибирска, сообщает пресс-служба метрополитена.

С 11 февраля входы на станциях «Гагаринская» (со стороны ТЦ «Океан» на улице Кропоткина), «Красный проспект» (со стороны Дворца бракосочетания), и «Студенческая» (со стороны главного корпуса НГУ) будут перекрыты до июня.

За четыре месяца там будет проведен косметический ремонт — ремонтники заменят лестничные марши, облицуют стены, отремонтируют очистительные приямки.