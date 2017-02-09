На полгода закрываются три входа в метрополитен Новосибирска
Входы на станции метро «Гагаринская», «Красный проспект» и «Студенческая» будут отремонтированы за 4 месяца, сообщает
Входы на станции метро «Гагаринская», «Красный проспект» и «Студенческая» будут отремонтированы за 4 месяца, сообщает
На полгода закрываются три входа в метрополитен Новосибирска, сообщает
С 11 февраля входы на станциях «Гагаринская» (со стороны ТЦ «Океан» на улице Кропоткина), «Красный проспект» (со стороны Дворца бракосочетания), и «Студенческая» (со стороны главного корпуса НГУ) будут перекрыты до июня.
За четыре месяца там будет проведен косметический ремонт — ремонтники заменят лестничные марши, облицуют стены, отремонтируют очистительные приямки.