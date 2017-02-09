II очередь Восточного обхода Перми построит ООО «СКФ АТМ»

Согласно аукционной документации, объект планируется сдать к 30 сентября 2017 года. Стоимость подписанного контракта составляет 724,1 млн руб.



Строительство II очереди автомобильной дороги «Восточный обход 18 — 23 км» вела компания «Пермдорстрой». В мае 2015 года на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой «Пермь — Жебреи» на 80% были выполнены работы по строительству путепровода. Велись работы на мосту через реку Мось. (готовность 19% от общего объема). Работы по устройству дорожной одежды были выполнены на 26%. Закончить строительство данного участка Восточного обхода планировалось в ноябре 2015 года. Общая стоимость объекта оценивалась в 1 млрд 249,4 млн руб.



В июне 2016 года арбитражный суд ввел наблюдение в отношении ОАО «Пермдорстрой». С заявлением о банкротстве дорожной компании обратился «Полипласт Урал». Задолженность перед «Полипласт Урал» за поставку материалов в размере 5,7 млн руб. подтверждена судом в декабре 2015 года. Летом 2015 года пермский бизнесмен Владимир Нелюбин продал оба актива «Юкон Груп» чеченскому предпринимателю Рамзану Тарамову и бывшему советнику руководителя «Первой нерудной компании» (ПНК), экс-гендиректору дочерней структуры — ООО «ПНК-Москва» — Сергею Крутикову.



Первое собрание кредиторов ОАО «Пермдорстрой», состоявшееся 15 декабря, приняло решение обратиться в суд с заявлением о введении процедуры конкурсного производства в отношении общества. Как следует из пояснений временного управляющего «Пермдорстроя» Златы Серебряковой, результаты проведенного анализа финансового состояния должника показали, что у общества отсутствует возможность для восстановления платежеспособности при применении в отношении него процедуры внешнего управления. По оценке госпожи Серебряковой, стоимость активов ОАО «Пермдорстрой» оценивается в 3 млрд руб.