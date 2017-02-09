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09:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Потребительские цены в крае выросли на 0,5%

В январе 2017 года в Пермском крае потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,5%. Как сообщает Пермьстат, рост цен наблюдался в продовольственном секторе.

Источник: Reuters

Стоимость мясопродуктов увеличилась в среднем на 0,3%. Рыбопродукты увеличились в цене от 0,2% до 1,8%. Из молочных продуктов творог жирный подорожал на 3,3%. Цены на другие
наблюдаемые виды продукции выросли менее значительно — на 0,2−2,0%.

В январе зафиксирован рост цен на алкогольные напитки, кроме пива. В частности на 1,0−1,3% выросла стоимость шампанского, столового виноградного вина и водки. Пиво подешевело на 0,9−1,1%. В январе в среднем на 8,3% увеличилась стоимость плодоовощной продукции.

Рост цен зафиксирован на картофель, а также практически весь наблюдаемый ассортимент овощей. Стоимость минимального набора продуктов питания в крае в январе составила 3625,2 руб. на человека.

В сфере оказания услуг населению на 15,8% подорожали билеты в театры. Выросли на 9,2% взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Стоимость билетов в пригородные поезда увеличилась на 4,9%. Вместе с тем, подешевел на 1,2% по сравнению с декабрем 2016 года проезд в междугородном автобусе, а также на 0,4−6,0% — в скорых поездах дальнего следования.

В сфере зарубежного туризма на 0,5−8,4% подешевели туры в Испанию, Таиланд и Грецию. Снизилась на 1,2−6,4% стоимость наблюдаемых видов экскурсионных поездок за исключением поездок во Францию, которые подорожали на 3,1%.

За месяц на 1,5% снизилась плата за аренду двухкомнатных квартир у частных лиц, на 3,8% — стоимость установки пластиковых окон, на 6,5% — услуг санаторно-оздоровительных организаций.

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