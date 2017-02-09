В Челябинской области в 2016 году на капремонт домов потратили 1,5 млрд рублей

Губернатор Борис Дубровский поручил активизировать работу с собственниками квартир по открытию спецсчетов для проведения капремонтов. Сейчас таких домов 7%, глава области считает, что к концу года необходимо это количество удвоить.

По словам вице-губернатора Сергея Шаля, за 2016 год собственники 349 многоквартирных домов приняли решение об открытии спецсчетов. Кроме того, во всех муниципалитетах области созданы и работают комиссии по проведению капительного ремонта. Так, по статистике, в регионе за прошлый год проведено 1 тыс. 969 видов работ на сумму 1,58 млрд рублей, в том числе по замене 164 лифтов.

В 2017 году планируется провести капремонт на 1 тыс. 534 домах Челябинской области (7 357 видов работ) на общую сумму около 5 млрд рублей. Также с 2017 по 2019 год запланирован капитальный ремонт 1 тыс. 518 единиц лифтового оборудования на 395 многоквартирных домах на общую сумму 2 млрд 859 млн рублей.