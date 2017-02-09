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09:34 (мск), источник: Volga News

Бизнесмен Владимир Кожухов признан банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом некогда известного тольяттинского бизнесмена Владимира Кожухова. Резолютивная часть решения вчера была опубликована в картотеке арбитражных дел ВАС.

Согласно материалам дела, в отношении Кожухова введена процедура реализации имущества сроком на пять месяцев. Финансовым управляющим утвержден член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Наиля Овчинникова. Заседание суда, на котором планируется заслушать ее отчет о результатах процедуры реализации имущества Владимира Кожухова, назначено на 20 апреля текущего года, пишет «Коммерсантъ».

Владимир Кожухов начал свой бизнес в Самарской области в 90‑х годах. Долгое время он являлся основным компаньоном бывшего члена совета директоров АвтоВАЗа Николая Ляченкова. К концу 90‑х гг. бизнесмены создали холдинг, в который вошли компания «Лада-траст» (официальный дилер АвтоВАЗа), компания «Магтолмет» (официальный дилер Магнитогорского металлургического комбината), заводы «Энерготехмаш» (ЭТМ, производитель алюминиевых профилей) и «Аком» (производитель аккумуляторов), Потенциалбанк и другие структуры в Тольятти и Жигулевске. В 2005 г. Ляченков потерял свое место в совете директоров АвтоВАЗа, после чего между ним и Владимиром Кожуховым произошел раздел бизнеса. В результате Кожухов получил контрольный пакет в жигулевском «Энерготехмаше» и вышел из состава учредителей остальных компаний холдинга.

«Энерготехмаш» — некогда крупный региональный поставщик АвтоВАЗа. В сложную ситуацию завод попал во время кризиса 2008 г., его собственники не смогли ни вернуть, ни реструктурировать порядка 900 млн руб. кредитов, полученных в рамках программы модернизации предприятия. В марте 2013 г. ЭТМ был признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. В реестр кредиторов ЭТМ входило несколько десятков компаний, требования которых составляли более 1,8 млрд рублей. Позже большую часть долгов завода выкупило малоизвестное ЗАО «Уран» по цене в 10 раз ниже их номинала. Этот факт Владимир Кожухов называл «рейдерской атакой». На сегодняшний день ЭТМ, по данным «СПАРК-Интерфакс», находится в стадии ликвидации.

Кредитные средства для развития жигулевского завода Владимир Кожухов брал в банках под личное поручительство. На сегодняшний день, по данным управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, в отношении Кожухова открыто 11 исполнительных производств на общую сумму свыше 190 млн рублей. В региональный арбитраж с иском о самобанкротстве бизнесмен обратился 22 сентября 2016 года. В своем заявлении Владимир Кожухов указал, что общая сумма его долгов перед кредиторами составляет 883 млн рублей. Связаться с Кожуховым изданию не удалось. Ранее местным СМИ он говорил, что на сегодняшний день у него нет никакого имущества и расплатиться по долгам ему нечем.

По словам управляющего партнера компании «Юрпартнеръ» Антона Толмачева, теперь финансовому управляющему Владимира Кожухова предстоит поиск имущества и активов бизнесмена. «Если никакого имущества у должника нет, и он не совершал никаких сделок в пределах трехлетнего счета, которые можно оспорить, то не будет конкурсной массы, из которой погашаются задолженности перед кредиторами. В этом случае неудовлетворенные требования перед банками будут считаться погашенными, а Владимир Кожухов освободится от денежных обязательств», — объясняет Толмачев. По мнению юриста, скорее всего, процесс банкротства бизнесмена завершится списанием его задолженности перед банками. «После этого он вряд ли сможет получать кредиты и не сможет в течение трех лет руководить юридическими лицами. На мой взгляд, это не очень тяжкие последствия банкротства, учитывая такой размер задолженности», — рассуждает Антон Толмачев.

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