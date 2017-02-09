«Тольяттиазот» возобновил прокачку по аммиаккопроводу

Как сообщили изданию в ТоАЗе, транспортировка, остановленная 23 декабря, возобновилась в 12:00 3 февраля.

«Транзит восстановлен по тарифу согласно контракту, на чем настаивали мы», — пояснили в компании.

Позднее «Тольяттиазот» выпустил сообщение, в котором уточнил, что в настоящее время стороны продолжают обсуждение спорных вопросов, в том числе «связанных с уплатой ТоАЗ надбавки к тарифу, признанной незаконной Высшим административным судом Украины, а также возмещения убытков, понесенных ТоАЗ».



Напомним, спор компаний разгорелся в конце 2016 г., когда украинская компания попыталась поднять стоимость транзита до $45,1 за тонну. Также украинская сторона настаивала на подписании допсоглашения к контракту от 24 декабря 2007 года о транзите и погашении ТоАЗом задолженности в $901 тыс. Она возникла после того, как Минэкономразвития Украины в августе 2015 г. установило надбавку более чем в $8 за тонну за транзит российского аммиака через Украину. ТоАЗ оспорил повышение ставки в суде и выиграл, но к тому времени надбавка действовала больше года.

В конце января оператор предупредил ТоАЗ, что собирается законсервировать трубу, объясняя, что из-за действий поставщика у него нет средств для обеспечения работоспособности и безопасности украинского участка аммиакопровода. В компании уверяют, что терпят убытки из-за слишком низких тарифов. В ТоАЗе уточняют, что предлагали исключить из действующего контракта услуги по перевалке, но оператор не согласился. Российский производитель обосновывает свою позицию тем, что украинские клиенты платили за услуги по транспортировке аммиака еще меньше — $1,3 по текущему курсу.

13 января «ТоАЗ» предъявил украинской компании претензии на $11,5 млн. В такую сумму был оценены убытки от отсутствия прокачки. Спустя десять дней российская компания подала соответствующий иск в международный коммерческий арбитраж при ТПП Украины. В ТоАЗе говорили, что если прокачку не возобновят, компания перенаправит объемы на железную дорогу, а также изменит спектр выпускаемой продукции.