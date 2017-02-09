«Тольяттиазот» возобновил прокачку по аммиаккопроводу
«Тольяттиазот» договорился с «Укрхимтрансаммиаком», оператором украинской части аммиакопровода
«Тольяттиазот» договорился с «Укрхимтрансаммиаком», оператором украинской части аммиакопровода
Как сообщили изданию в ТоАЗе, транспортировка, остановленная 23 декабря, возобновилась в 12:00 3 февраля.
«Транзит восстановлен по тарифу согласно контракту, на чем настаивали мы», — пояснили в компании.
Позднее «Тольяттиазот» выпустил сообщение, в котором уточнил, что в настоящее время стороны продолжают обсуждение спорных вопросов, в том числе «связанных с уплатой ТоАЗ надбавки к тарифу, признанной незаконной Высшим административным судом Украины, а также возмещения убытков, понесенных ТоАЗ».
Напомним, спор компаний разгорелся в конце 2016 г., когда украинская компания попыталась поднять стоимость транзита до $45,1 за тонну. Также украинская сторона настаивала на подписании допсоглашения к контракту от 24 декабря 2007 года о транзите и погашении ТоАЗом задолженности в $901 тыс. Она возникла после того, как Минэкономразвития Украины в августе 2015 г. установило надбавку более чем в $8 за тонну за транзит российского аммиака через Украину. ТоАЗ оспорил повышение ставки в суде и выиграл, но к тому времени надбавка действовала больше года.
В конце января оператор предупредил ТоАЗ, что собирается законсервировать трубу, объясняя, что
13 января «ТоАЗ» предъявил украинской компании претензии на $11,5 млн. В такую сумму был оценены убытки от отсутствия прокачки. Спустя десять дней российская компания подала соответствующий иск в международный коммерческий арбитраж при ТПП Украины. В ТоАЗе говорили, что если прокачку не возобновят, компания перенаправит объемы на железную дорогу, а также изменит спектр выпускаемой продукции.