Кабмин выделил 1,5 млн леев на покупку жилья комбатантам и ветеранам войны в Афганистане

Соответствующий документ утвердили накануне на заседании кабмина.

На эти цели из госбюджета выделили полтора миллиона леев. Средства переведут местным властям, которые и распределят их среди получателей.

Деньги предназначены для 23 участников вооружённого конфликта на Днестре, семерых ветеранов войны в Афганистане, а также для трёх граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Всего в этом году на эти цели выделили почти восемь млн леев.