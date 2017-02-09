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09:34 (мск), источник: Publika.md

Кабмин выделил 1,5 млн леев на покупку жилья комбатантам и ветеранам войны в Афганистане

33 человека из 11 районов страны получат пособия на покупку или строительство жилья.

Источник: Publika.md

Соответствующий документ утвердили накануне на заседании кабмина.

На эти цели из госбюджета выделили полтора миллиона леев. Средства переведут местным властям, которые и распределят их среди получателей.

Деньги предназначены для 23 участников вооружённого конфликта на Днестре, семерых ветеранов войны в Афганистане, а также для трёх граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Всего в этом году на эти цели выделили почти восемь млн леев.

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