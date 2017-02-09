Кабмин выделил 1,5 млн леев на покупку жилья комбатантам и ветеранам войны в Афганистане
33 человека из 11 районов страны получат пособия на покупку или строительство жилья.
33 человека из 11 районов страны получат пособия на покупку или строительство жилья.
Соответствующий документ утвердили накануне на заседании кабмина.
На эти цели из госбюджета выделили полтора миллиона леев. Средства переведут местным властям, которые и распределят их среди получателей.
Деньги предназначены для 23 участников вооружённого конфликта на Днестре, семерых ветеранов войны в Афганистане, а также для трёх граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Всего в этом году на эти цели выделили почти восемь млн леев.