Теперь открытие аптек не будет зависеть от плотности населения

Правительство накануне одобрило поправки в закон о фармацевтической деятельности, предусматривающие, что открытие аптек теперь не будет зависеть от плотности населения. Также было исключено требование о минимальном расстоянии между аптеками.

Ранее закон предусматривал, что аптеки должны располагаться в 250 метрах друг от друга. Кроме того, одна аптека приходилась на три-четыре тысячи человек. По словам министра здравоохранения Руксанды Главан, отмена этих положений поспособствует развитию фармацевтического рынка.

«Теперь у граждан будет более свободный доступ к лекарствам, а предприниматели смогут спокойно заниматься экономической деятельностью. Министерство приняло это решение после многочисленных просьб, в том числе заинтересованных властей. Мы обсудили этот вопрос с международными структурами».

Против проекта выступил вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега.

«Во всех аптеках одни и те же цены, кроме того, завышенные, в том числе и на лекарства плохого качества. Я считаю, что законопроект нужно оставить без изменений».

А вот башкан Гагаузии Ирина Влах отметила, что этого решения особенно ждут жители небольших сел.

«Эти положения в законе, принятом в 2011 году, в настоящее время уже не действует. Сейчас уже 2017 год. И кроме барьеров они ничего не принесли. Лицензионная палата не выдаёт лицензии. Не получившие их, обращаются в суд и выигрывают дело».

Теперь законопроект должен одобрить парламент.