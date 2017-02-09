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10:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске объявили конкурс на укрепление берега Енисея у 4 моста

Стоимость контакта снизили до 76,8 млн рублей.

Мэрия Красноярска объявила аукцион по поиску подрядчиков для укрепления берега Енисея в районе ледового дворца «Платинум-Арена». Стоимость контракта составила 76,8 млн рублей. Это ниже запланированной суммы почти на 2 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте госзакупок.

Работы поделили на два этапа. Окончательно завершить берегоукрепление планируется только в декабре 2020 года.

Согласно контракту, на первом этапе подрядчик должен будет установить уличное освещение, а также восстановить «привлекательный облик набережной». На втором — укрепить берег в районе запланированных многоэтажек в микрорайоне «Тихие зори». Очевидно, что подрядчик закончит работы после проведения зимней Универсиады 2019 года.

Напомним, что в прошлом году мэрия Красноярска уже объявляла конкурс на укрепление набережной Енисея. Тогда предполагалось провести работы в районе 4 моста (микрорайон «Тихие зори»). Строительство проводилось в рамках защиты застройки от затопления и благоустройства берегов к Универсиаде-2019. Но после более детального обсуждения проекта работы решили объединить, а сроки сдвинуть до 2020 года.

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