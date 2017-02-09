Купол для приморского амфитеатра возводят в Приморье
Объект планируется сдать в декабре 2017 года.
Объект планируется сдать в декабре 2017 года.
В Приморье приступили к монтажу малого купола для амфитеатра, который станет частью
По словам руководителя проекта
«Сейчас ведется монтаж несущих конструкций — деревянных балок. После приступим к остеклению фасада, монтажу внутренней инженерной системы и отделке. Сдача объекта запланирована на декабрь 2017 года», — сообщил он.
Деревянные конструкции для инновационного центра преодолевают более восьми тысяч километров — их везут из Королева. Для их монтажа используют тяжеловесные краны грузоподъемностью в 90 тонн.
Напомним, единственный на Дальнем Востоке
Отметим, при проектировании здания акцент был сделан на многофункциональность: