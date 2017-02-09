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09:43 (мск), источник: "Российская газета"

Зачем острову Русскому придумывают очередной план застройки

Объявлено о намерении разработать мастер-план застройки острова Русского. Это поручено столичному консалтинговому бюро (КБ) «Стрелка» без проведения тендера.

Источник: Reuters

Заключен контракт КБ с Фондом единого института развития в жилищной сфере, созданным Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), стоимостью 3,8 миллиарда рублей. Представить документ необходимо к лету текущего года.

Аргументы для разработки очередного плана развития острова заключаются в том, что Русский с 2010 года никак не может привлечь инвесторов.

— Давайте начнем с того, что понятия «мастер-план» нет в Градостроительном кодексе РФ и своде правил СП 42.13330 по градостроительству. Но готов согласиться: да, термин внедряется в профессиональный обиход и означает почти то же, что и генеральный план. Хорошо бы посмотреть техническое задание, которое получило КБ «Стрелка», поскольку из опубликованной в открытых источниках информации можно только догадываться, о каких работах идет речь, — говорит специалист в области градостроительства и планировки, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Валентин Аникеев.

Известно, предстоит провести комплексное исследование территории в 390 гектаров и создать мастер-план, предусмотрев в нем набережную длиной 4,2 километра и парк площадью более 70 гектаров. В итоге должно появиться 500 тысяч квадратных метров жилья, а также социальная, транспортная и коммерческая инфраструктура.

— Если отталкиваться от схемы, сопровождающей информацию и помеченной подписью «Территория проектирования КБ «Стрелка», то речь идет о части полуострова Саперный, для которой был уже сделан проект планировки к саммиту АТЭС-2012. Этот документ утвержден постановлением правительства РФ № 1760-р от 26 ноября 2008 года. Проведено комплексное изучение всего полуострова Саперный. Непонятно, какими еще исследованиями КБ «Стрелка» собирается заниматься? Иными словами, природные условия уже изучены: новые сопки там не выросли, рельеф площадок под жилищное строительство остался прежним, красные линии улиц, схемы инженерного оборудования и транспорта утверждены. По большому счету, осталось выполнить проект межевания территории и выдавать градостроительные планы земельных участков под проектирование застройки — как многоэтажной, так и коттеджной. Если АИЖК предлагает внести изменения — флаг ему в руки, но надо получить на это разрешение утвердившей проект планировки инстанции, — говорит Валентин Аникеев.

Единственное, чего нет в сделанном к 2012 году проекте, так это набережной вдоль части залива Новик. Пять лет назад вместо нее проектировщики предусмотрели пляжно-рекреационные зоны на побережье бухты.

Нужно ли столь оригинальной территории, как остров Русский, быть похожей на еще 40 российских городов?

Словом, авторы генерального плана полуострова Саперный не понимают, в чем необходимость разработки нового проекта жилищной застройки совсем небольшой части территории. Ладно бы речь шла о концепции развития острова Русского в целом. Например, вместо свободной экономической зоны, которая, как известно, приказала долго жить, «Стрелке» была бы поставлена задача предложить что-то новое, столь оригинальное для острова, что заставило бы инвесторов выстроиться в очередь. Но еще один план жилищной застройки уже распланированного участка?..

Кстати, ранее КБ «Стрелка» не занималось столь крупными проектами и больше известно как разработчик стандартов внешнего облика московских улиц и зон отдыха. Возможно, недаром директор Института региональных исследований и городского планирования Высшей школы экономики Ирина Ильина убеждена, что подрядчик на такие работы должен определяться путем тендера, чего в данном случае не было. В этом с ней согласен и вице-президент Союза архитекторов России Николай Лызлов.

Однако приведенную выше цифру в 3,8 миллиарда рублей не следует понимать как стоимость работ на острове Русском. Консалтинговое бюро получает эти деньги «на разработку федеральных стандартов жилищного строительства и развития городских пространств в сложившихся районах застройки для применения при освоении новых территорий».

Перечень стандартов КБ должно разработать к чемпионату мира по футболу 2018 года. Следует представить 120 пилотных проектов улучшения общественных пространств в 40 городах и преобразования городской среды для 319 моногородов. Кроме того, нужно протестировать новые объемно-пространственные регламенты в трех пилотных городах, один из которых — Саратов.

Каким образом в это задание попал Русский? Матчи футбольного ЧМ на острове не ожидаются, к моногородам Владивосток не относится, улучшать городское пространство на Русском негде — такового там, по сути, нет, преимущественно лес пока. Подойдут ли объемно-пространственные регламенты, годные плоскому по рельефу Саратову, полуострову Саперному?

— Конечно, без стандартов в строительстве никак. Но надо крепко подумать: нужно ли столь оригинальной территории, как остров Русский, быть похожей на еще 40 российских городов? Мне представляется, что получение такого задания консалтинговым бюро «Стрелка», известным в очень узких градостроительных кругах, объясняется какими-то личными отношениями КБ с Фондом единого института развития в жилищной сфере, — считает Валентин Аникеев.

В сообщениях ряда СМИ утверждается, что «застройка по мастер-плану “Стрелки” станет первым крупным проектом на острове с 2012 года, когда здесь проводился саммит АТЭС». Но разработка нового варианта жилищной застройки не влечет за собой обязательного появления застройщиков. Инвесторов привлекает не план, а условия работы.

Кстати

Директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина так охарактеризовала положение дел: «Ситуация во Владивостоке после проведения саммита АТЭС продолжила ухудшаться, поэтому вряд ли развитие этого проекта оправданно. Сложно представить, кто согласится покупать жилье на этом острове».

Сказанное свидетельствует о полном непонимании происходящих в Приморье общественно-экономических процессов. «Хуже не стало!» — отвечают ей в соцсетях. И найдется гораздо больше желающих купить жилье на острове, нежели в новом микрорайоне Снеговая падь в материковой части Владивостока, который умудрились построить (к саммиту АТЭС, между прочим) рядом с мусоросжигательным заводом, чьим дымом и дышат его жители.

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