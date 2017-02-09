Зачем острову Русскому придумывают очередной план застройки
Объявлено о намерении разработать
Объявлено о намерении разработать
Заключен контракт КБ с Фондом единого института развития в жилищной сфере, созданным Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), стоимостью 3,8 миллиарда рублей. Представить документ необходимо к лету текущего года.
Аргументы для разработки очередного плана развития острова заключаются в том, что Русский с 2010 года никак не может привлечь инвесторов.
— Давайте начнем с того, что понятия «мастер-план» нет в Градостроительном кодексе РФ и своде правил СП 42.13330 по градостроительству. Но готов согласиться: да, термин внедряется в профессиональный обиход и означает почти то же, что и генеральный план. Хорошо бы посмотреть техническое задание, которое получило КБ «Стрелка», поскольку из опубликованной в открытых источниках информации можно только догадываться, о каких работах идет речь, — говорит специалист в области градостроительства и планировки,
Известно, предстоит провести комплексное исследование территории в 390 гектаров и создать
— Если отталкиваться от схемы, сопровождающей информацию и помеченной подписью «Территория проектирования КБ «Стрелка», то речь идет о части полуострова Саперный, для которой был уже сделан проект планировки к саммиту АТЭС-2012. Этот документ утвержден постановлением правительства РФ № 1760-р от 26 ноября 2008 года. Проведено комплексное изучение всего полуострова Саперный. Непонятно, какими еще исследованиями КБ «Стрелка» собирается заниматься? Иными словами, природные условия уже изучены: новые сопки там не выросли, рельеф площадок под жилищное строительство остался прежним, красные линии улиц, схемы инженерного оборудования и транспорта утверждены. По большому счету, осталось выполнить проект межевания территории и выдавать градостроительные планы земельных участков под проектирование застройки — как многоэтажной, так и коттеджной. Если АИЖК предлагает внести изменения — флаг ему в руки, но надо получить на это разрешение утвердившей проект планировки инстанции, — говорит Валентин Аникеев.
Единственное, чего нет в сделанном к 2012 году проекте, так это набережной вдоль части залива Новик. Пять лет назад вместо нее проектировщики предусмотрели
Нужно ли столь оригинальной территории, как остров Русский, быть похожей на еще 40 российских городов?
Словом, авторы генерального плана полуострова Саперный не понимают, в чем необходимость разработки нового проекта жилищной застройки совсем небольшой части территории. Ладно бы речь шла о концепции развития острова Русского в целом. Например, вместо свободной экономической зоны, которая, как известно, приказала долго жить, «Стрелке» была бы поставлена задача предложить
Кстати, ранее КБ «Стрелка» не занималось столь крупными проектами и больше известно как разработчик стандартов внешнего облика московских улиц и зон отдыха. Возможно, недаром директор Института региональных исследований и городского планирования Высшей школы экономики Ирина Ильина убеждена, что подрядчик на такие работы должен определяться путем тендера, чего в данном случае не было. В этом с ней согласен и
Однако приведенную выше цифру в 3,8 миллиарда рублей не следует понимать как стоимость работ на острове Русском. Консалтинговое бюро получает эти деньги «на разработку федеральных стандартов жилищного строительства и развития городских пространств в сложившихся районах застройки для применения при освоении новых территорий».
Перечень стандартов КБ должно разработать к чемпионату мира по футболу 2018 года. Следует представить 120 пилотных проектов улучшения общественных пространств в 40 городах и преобразования городской среды для 319 моногородов. Кроме того, нужно протестировать новые
Каким образом в это задание попал Русский? Матчи футбольного ЧМ на острове не ожидаются, к моногородам Владивосток не относится, улучшать городское пространство на Русском негде — такового там, по сути, нет, преимущественно лес пока. Подойдут ли
— Конечно, без стандартов в строительстве никак. Но надо крепко подумать: нужно ли столь оригинальной территории, как остров Русский, быть похожей на еще 40 российских городов? Мне представляется, что получение такого задания консалтинговым бюро «Стрелка», известным в очень узких градостроительных кругах, объясняется
В сообщениях ряда СМИ утверждается, что «застройка по
Кстати
Директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина так охарактеризовала положение дел: «Ситуация во Владивостоке после проведения саммита АТЭС продолжила ухудшаться, поэтому вряд ли развитие этого проекта оправданно. Сложно представить, кто согласится покупать жилье на этом острове».
Сказанное свидетельствует о полном непонимании происходящих в Приморье