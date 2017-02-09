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08:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии подсчитали денежные доходы населения

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики Башкортостана подсчитали денежные доходы населения республики за 2016 год.

В первом квартале 2016 года среднедушевой доход превысил 22 551 рубль. Во втором квартале — 25 288 рублей, в третьем — 30 704 рубля. В четвертом квартале 2016 года среднедушевой доход достиг в республике 34 653 рублей.

Среднедушевой доход в целом за год составил в регионе 28 316 рублей, или 97,1 процента по сравнению с реальными располагаемыми доходами в 2015 году.

Ранее Башкортостанстат опубликовал среднемесячную зарплату работников предприятий и организаций республики по видам экономической деятельности за январь-ноябрь 2016 года.

Средний показатель по зарплате в регионе составил 27 251,8 рубля. Это на семь процентов больше, чем в январе-ноябре 2015 года.

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