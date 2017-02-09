Новая техника выйдет на дороги Приморья весной
В Приморье закуплено 85 единиц новой техники. На это из краевого бюджета направлено более 270 миллионов рублей. Новая техника будет работать прежде всего на очистке и ремонте дорог края.
В Приморье закуплено 85 единиц новой техники. На это из краевого бюджета направлено более 270 миллионов рублей. Новая техника будет работать прежде всего на очистке и ремонте дорог края.
«Так 16 комбинированных дорожных машин на базе самосвала Камаз зимой будут чистить дороги от снега и подсыпать
Также в списке — восемь колесных экскаваторов, которые используются для ямочного ремонта летом и погрузки
«Для качественной очистки от снега дороги
Отметим, техника будет равномерно распределена среди всех восьми филиалов предприятия.
Напомним, в «Примавтодоре» разработан и утвержден план обновления дорожной техники. Всего за пять лет из средств краевого бюджета на эти цели будет направлено 1,5 миллиарда рублей.