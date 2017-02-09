В Екатеринбурге на Репина возведут огромную мечеть

Строительство стало возможным после того, как Арбитражный суд Свердловской области 8 февраля удовлетворил иск общественной организации «Азербайджан» к Министерству Госимущества Свердловской области (МУГИСО) о возврате земель. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда.

Договор аренды земельного участка был заключен между организацией и администрацией Екатеринбурга. По нему организации под строительство мечети было выделено 2008 квадратных метров. Однако, в 2016 году МУГИСО отказалось от продления аренды. В качестве аргумента было указано, что работы на участке не ведутся, а задолженность по аренде составляет 9 тысяч рублей. Кроме того, организация так и не получила разрешения на строительство.