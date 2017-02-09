Белорусское предприятие завоевало высшую награду выставки «Продэкспо-2017» в Москве

Так, в конкурсе-дегустации крупнейшего продовольственного форума продукция ЗАО «Минский завод виноградных вин» (МЗВВ) завоевала семь наград различного достоинства, в том числе высшую награду конкурса-дегустации — «Звезду Продэкспо», передает корреспондент БЕЛТА.

«Продэкспо-2017» — это крупнейшая продовольственная выставка в России и странах Восточной Европы как по размеру выставочных площадей, так и профессиональному интересу и охвату рынка. В этом году на площади около 100 тыс. кв.м на форуме представлены 2 178 компаний из 57 стран мира, в том числе более 70 белорусских предприятий.

По мнению генерального директора Минского завода виноградных вин Ивана Троцкого, белорусские производители продуктов питания не случайно с большим вниманием относятся к московскому форуму — для них это реальный шанс заявить о своей продукции и расширить рынки сбыта. «Ведь производственные мощности многих белорусских предприятий превышают потребности внутреннего спроса, поэтому расширение рынков за счет экспорта для них — важнейшая задача. По сути, сегодня рост производства можно обеспечить или за счет импортозамещающей продукции, помогающей экономить валюту в стране, или за счет экспортных поставок», — отметил генеральный директор МЗВВ.

Как рассказал Иван Троцкий, высшей награды форума, «Звезды Продэкспо», удостоен «Сваяк премиум». Кроме того, золотых медалей удостоены продукты МЗВВ Grand Prix, «Налибоки Gold» и «Налибоки. Старый Егерь». Еще три продукта белорусского предприятия были награждены серебряными медалями конкурса-дегустации.

Руководитель предприятия подчеркнул, что участие в подобных форумах позволяет продемонстрировать высокий потенциал отечественной продукции, расширить присутствие на внешних рынках. «Минский завод виноградных вин уже не раз доказывал высокое качество своей продукции — мы неоднократно завоевывали награды “Продэкспо” в минувшие годы. Высшая награда форума, а также медали, завоеванные МЗВВ в этом году, — яркое свидетельство того, что Беларусь занимает ведущие позиции в производстве продуктов питания в Восточной Европе, а белорусская продукция способна успешно конкурировать на внешних рынках на равных с ведущими мировыми брендами», — убежден Иван Троцкий.