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10:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Норильске построят завод по переработке мусора за 1,7 млрд рублей

Строительство предприятия планируется закончить в 2014 году.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Норильске запланировали строительство крупного мусороперерабатывающего завода. Предприятие начнут возводит за деньги инвесторов. Вклады в завод составят порядка 1,7 млрд рублей. Об этом агентству ТАСС рассказали в администрации Норильска.

Функционировать завод начнет в 2024 году, тогда как начало строительных работ запланировано на 2019 год. Предприятие будет включать в себя цех по обезвреживанию отходов, высоконагружаемый полигон Центральном районе, а также две мусороперегрузочные станции в районах Талнах и Кайеркан.

«Встает вопрос о дальнейшем сбыте, ведь процесс переработки на Севере будет значительно дороже, чем в Центральной России и даже столице региона, а значит, вырастет и цена конечного продукта», — цитирует издание главу Норильска Олега Курилова.

Добавим, что сейчас утилизация бытового и промышленного мусора в Норильске проводится на нескольких полигонах — в Центральном районе (38,26 га) и двух в районе Талнах (39,2 га и 9,73 га). Кроме того, в Снежногорске в 2018 году будет закончено строительство свалки-полигона.

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