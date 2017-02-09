«Уралкалий» объявляет о целевом наборе среди выпускников школ

Для того чтобы стать участником программы, необходимо в течение февраля — марта 2017 года успешно написать олимпиады по математике, физике или химии, которые проводит березниковский филиал Пермского научно-исследовательского политехнического университета совместно с «Уралкалием».

Кроме того, необходимо сдать единый государственный экзамен по этим предметам, суммарный балл должен быть не ниже 180. Заявление на участие в целевом наборе подаётся в управление подбора и развития персонала компании в период с апреля по май 2017 года.

Целевые студенты компании имеют ряд преимуществ. Начиная со второго курса, «Уралкалий» выплачивает стипендию по итогам каждой сессии в размере от 3 до 12 тысяч рублей в месяц в зависимости от успеваемости. Студенты, обучающиеся по целевой программе «Уралкалия», проходят оплачиваемую практику в подразделениях компании и обеспечиваются необходимыми методическими материалами для выполнения курсовых и дипломных работ. Выпускникам программы гарантировано рабочее место в «Уралкалии» и подъёмные выплаты в размере от 26 до 31 тысячи рублей, в зависимости от среднего балла по диплому.

В 2017 году набор будет осуществляться по специальностям:

ПНИПУ — «Маркшейдерское дело», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Электроснабжение», «Горные машины и оборудование». БФ ПНИПУ — «Химическая технология неорганических веществ». Санкт-Петербургский горный университет — «Электропривод и автоматика».

Планируется, что участниками программы целевого набора «Уралкалия» станут 12 выпускников школ Березников и Соликамска.