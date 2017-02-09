«Уралкалий» объявляет о целевом наборе среди выпускников школ
ПЕРМЬ, 9 февраля, РИА ФедералПресс. «Уралкалий» начинает реализацию ежегодной программы целевого набора, ориентированной на выпускников общеобразовательных школ Березников и Соликамска.
ПЕРМЬ, 9 февраля, РИА ФедералПресс. «Уралкалий» начинает реализацию ежегодной программы целевого набора, ориентированной на выпускников общеобразовательных школ Березников и Соликамска.
Для того чтобы стать участником программы, необходимо в течение февраля — марта 2017 года успешно написать олимпиады по математике, физике или химии, которые проводит березниковский филиал Пермского
Кроме того, необходимо сдать единый государственный экзамен по этим предметам, суммарный балл должен быть не ниже 180. Заявление на участие в целевом наборе подаётся в управление подбора и развития персонала компании в период с апреля по май 2017 года.
Целевые студенты компании имеют ряд преимуществ. Начиная со второго курса, «Уралкалий» выплачивает стипендию по итогам каждой сессии в размере от 3 до 12 тысяч рублей в месяц в зависимости от успеваемости. Студенты, обучающиеся по целевой программе «Уралкалия», проходят оплачиваемую практику в подразделениях компании и обеспечиваются необходимыми методическими материалами для выполнения курсовых и дипломных работ. Выпускникам программы гарантировано рабочее место в «Уралкалии» и подъёмные выплаты в размере от 26 до 31 тысячи рублей, в зависимости от среднего балла по диплому.
В 2017 году набор будет осуществляться по специальностям:
ПНИПУ — «Маркшейдерское дело», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Электроснабжение», «Горные машины и оборудование». БФ ПНИПУ — «Химическая технология неорганических веществ».
Планируется, что участниками программы целевого набора «Уралкалия» станут 12 выпускников школ Березников и Соликамска.