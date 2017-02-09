Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
09:30 (мск), источник: Publika.md

Сборщики металлолома нанесли Водоканалу ущерб в пять миллионов

Сборщики металлолома наживаются на краже крышек канализационных люков.

Источник: Publika.md

По данным Водоканала, за последние 16 лет было похищено более четырёх тысяч крышек. Нанесенный предприятию ущерб составил почти пять миллионов леев.

Открытые канализационные люки представляют опасность для пешеходов.

«Можно не заметить, упасть и сломать ногу».

«Это большая проблема, можно свалится в них».

Недовольны и водители.

«Можно угодить колесом и поломать машину. Отсутствие люков может привести к авариям».

Стоит крышка канализационного люка порядка 1300 леев. Из-за дороговизны столичные власти используют крышки из бетона. Однако на проезжей части их использовать нельзя. В Кишиневе около ста тысяч канализационных люков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белорусские товары будут отслеживать от границы до места продажи
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Все въезжающие в Китай будут сдавать отпечатки пальцев
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в США Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь