Сборщики металлолома нанесли Водоканалу ущерб в пять миллионов

По данным Водоканала, за последние 16 лет было похищено более четырёх тысяч крышек. Нанесенный предприятию ущерб составил почти пять миллионов леев.

Открытые канализационные люки представляют опасность для пешеходов.

«Можно не заметить, упасть и сломать ногу».

«Это большая проблема, можно свалится в них».

Недовольны и водители.

«Можно угодить колесом и поломать машину. Отсутствие люков может привести к авариям».