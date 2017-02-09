Продукцию из Белоруссии будут отслеживать от границы до места реализации

«Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности… С этой целью Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что Белоруссия неоднократно высказывала мнение, что данная продукция является фальсифицированной и произведена на территории РФ

Ведомство сообщает, что Белоруссия неоднократно высказывала мнение, что данная продукция является фальсифицированной и произведена на территории РФ

Поясняется, что данная мера позволит избежать претензий белорусской стороны, поскольку весь путь будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий».

Так что там с границей Белоруссии? Что конкретно изменится?

В специальном разделе «Аргуса» организован учет подконтрольных госветнадзору товаров, которые поступают из Белоруссии.

«Россельхознадзор проинформирует руководителей органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации о том, что решение о дальнейшем использовании животноводческой продукции, поступившей из Белоруссии, необходимо принимать после проверки наличия в автоматизированной системе “Аргус” информации о прохождении данной партии через границу», — отмечает ведомство.

Кроме того, Россельхознадзор считает необходимым внести в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили российским хозяйствующим субъектам. Это также позволит исключить возникновение спорных вопросов, которые связаны с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб.