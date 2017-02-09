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09:44 (мск), источник: РИА Новости

Продукцию из Белоруссии будут отслеживать от границы до места реализации

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны будет прослеживать продукцию из Белоруссии от границы до места реализации, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Источник: РИА Новости

«Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности… С этой целью Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что Белоруссия неоднократно высказывала мнение, что данная продукция является фальсифицированной и произведена на территории РФ

Поясняется, что данная мера позволит избежать претензий белорусской стороны, поскольку весь путь будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий».

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В специальном разделе «Аргуса» организован учет подконтрольных госветнадзору товаров, которые поступают из Белоруссии.

«Россельхознадзор проинформирует руководителей органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации о том, что решение о дальнейшем использовании животноводческой продукции, поступившей из Белоруссии, необходимо принимать после проверки наличия в автоматизированной системе “Аргус” информации о прохождении данной партии через границу», — отмечает ведомство.

Кроме того, Россельхознадзор считает необходимым внести в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили российским хозяйствующим субъектам. Это также позволит исключить возникновение спорных вопросов, которые связаны с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб.

Комментарии
3
Сергей Саморуков
В Москве давно торгуют непонятно чем , а чтобы привлечь народ пишут"Товары из Белоруссии" . Хотя там чётко видно , что это наше , местное кустарное производство . Также и с продуктами ...
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А Б
Все подобные меры, ярко характеризующие истинную степень "доверия" между странами - членами т.н. союзного государства, наглядно говорят о весьма высокой степени обострения отношений между соседями. Причины возникновения этой ситуации вполне понятны. РФ пытается всячески оказывать давление на РБ из-за того, что последняя всё больше отворачивается от РФ и стремится к сближению со странами Европы.
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ЯГУАР
Нате вам боже, что нам негоже!
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