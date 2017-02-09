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09:52 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области на программу «Доступная среда» выделят почти полмиллиарда

Объем финансирования программы «Доступная среда» в Свердловской области увеличится в три раза по сравнению с прошлым годом.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Глава региона Евгений Куйвашев подписал постановление правительства, в соответствии с которым в этом году на реализацию мероприятий по созданию доступной и комфортной среды для инвалидов направят почти 448 млн руб. из областного и федерального бюджетов.

Принятое постановление также предполагает выделение в комплексной программе двух подпрограмм. Первая — обеспечение условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Вторая — формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области на 2017−2020 годы.

«Первая подпрограмма традиционна для региона, по ней область получает почти 34 млн руб. из федерального бюджета. Вторая подпрограмма — это новация, ставшая возможной за счет победы региона в конкурсном отборе субъектов РФ для реализации в период 2017—2018 годов пилотного проекта. Регионы-победители получают из федерального бюджета субсидию в 150 млн руб. для реализации на своих территориях мероприятий в рамках подпрограммы», — пояснил министр социальной политики Андрей Злоказов.

Напомним, в прошлом году на мероприятия программы из федеральной казны выделено 41 млн руб., почти 82 млн — средства региона, еще 10 млн привлечено из местных бюджетов.

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