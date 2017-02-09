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11:28 (мск), источник: БЕЛТА

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 12 февраля

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 12 февраля. Такая информация размещена на сайте ОАО «Банковский процессинговый центр», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

С 2.00 до 6.00 будут проводиться технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени. В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,6 млн карточек, к нему подключены 70,5 тыс. организаций торговли и сервиса, 111,6 тыс. платежных терминалов, 2,6 тыс. банкоматов и 2,8 тыс. инфокиосков.

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