На Урале появится центр исследования ГМО

В строительство центра вложено около 65 млн рублей, в 2018 году планируется потратить еще 30 млн на покупку дополнительного оборудования.

В Россельхознадзоре надеются, что открытие нового центра позволит проводить исследования по ГМО на территории Урала. Ранее образцы приходилось отправлять на диагностику в Москву.

«Чаще всего мы находим ГМО в зерне и комбикормах для животных. Исследованием пищевых продуктов для человека занимается Роспотребнадзор, однако и частные лица имеют право обратиться к нам, принести продукт, купленные в любой торговой точке. Обычно люди приносят на диагностику сухие смеси для малышей, в них ГМО обнаружены не были», — приводит ТАСС заявление Игоря Мамаева.