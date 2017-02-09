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10:04 (мск), источник: УралПолит.ру

На Урале появится центр исследования ГМО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге в 2017 году создадут Центр диагностики генетически модифицированных организмов (ГМО) в сельскохозяйственном сырье. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил начальник отдела ПЦР-диагностики Свердловского референтного центра Россельхознадзора Игорь Мамаев.

В строительство центра вложено около 65 млн рублей, в 2018 году планируется потратить еще 30 млн на покупку дополнительного оборудования.

В Россельхознадзоре надеются, что открытие нового центра позволит проводить исследования по ГМО на территории Урала. Ранее образцы приходилось отправлять на диагностику в Москву.

«Чаще всего мы находим ГМО в зерне и комбикормах для животных. Исследованием пищевых продуктов для человека занимается Роспотребнадзор, однако и частные лица имеют право обратиться к нам, принести продукт, купленные в любой торговой точке. Обычно люди приносят на диагностику сухие смеси для малышей, в них ГМО обнаружены не были», — приводит ТАСС заявление Игоря Мамаева.

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