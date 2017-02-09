Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Модель, вошедшая в историю как девушка, разрушившая стереотипы
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
10:06 (мск), источник: VN.RU

Миллион рублей на вывоз снега потратят в Коченево

Почти миллион бюджетных денег запланирован на вывоз снега в р. п. Коченево. Из них больше половины уже освоены. Еще с середины декабря прошлого года администрация поселка производит очистку и вывоз снега с центральных улиц, где из-за обильных снегопадов произошло сужение проезжей части. Техника не может подъехать к тротуарам, чтобы очистить их от снега.

На месте массовой уборки снега благодарные жители улицы М. Горького рассказали, что за последние 30 зим вывоз снега с их улицы организован впервые. Но это, скорее, вынужденная мера, которая, безусловно, улучшит положение во время паводка. На сегодняшний день уже вывезено более четырех тысяч кубометров снега. Работа ведется в авральном режиме, ее осуществляет подрядная организация. В распоряжении находятся восемь единиц современной техники, которой управляют профессионалы.

Необычайно снежная зима 2016−2017 годов создает напряженную обстановку по уборке улиц и дворов муниципальных поселений. Уже сегодня понятно, что весной грядет серьезный паводок. По официальной информации правительства Новосибирской области, планирование проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводка 2017 года было рассмотрено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС еще в декабре минувшего года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Нашел в интернете чертежи отмычек и возглавил кузбасскую ОПГ новосибирец
Белорусские товары будут отслеживать от границы до места продажи
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Туроператоры снизили продажу горящих туров
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в США Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь