Миллион рублей на вывоз снега потратят в Коченево

На месте массовой уборки снега благодарные жители улицы М. Горького рассказали, что за последние 30 зим вывоз снега с их улицы организован впервые. Но это, скорее, вынужденная мера, которая, безусловно, улучшит положение во время паводка. На сегодняшний день уже вывезено более четырех тысяч кубометров снега. Работа ведется в авральном режиме, ее осуществляет подрядная организация. В распоряжении находятся восемь единиц современной техники, которой управляют профессионалы.

Необычайно снежная зима 2016−2017 годов создает напряженную обстановку по уборке улиц и дворов муниципальных поселений. Уже сегодня понятно, что весной грядет серьезный паводок. По официальной информации правительства Новосибирской области, планирование проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводка 2017 года было рассмотрено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС еще в декабре минувшего года.