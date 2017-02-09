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16:14 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи увеличится производство деликатесной рыбы

На форелеводческом заводе в Сочи установили новые емкости для выращивания мальков. Можно рассчитывать на увеличение производства деликатесной рыбы.

Раньше основной проблемой содержания были старые емкости. Бетонные бассейны сложно стерилизовать и обслуживать. Мальки болели, гибли. Теперь появились резервуары из пищевого пластика.

Из Сочи мальки форели поставляются в хозяйства почти 30 регионов России.

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