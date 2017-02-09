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13:18 (мск), источник: Бизнес-Калининград

В Калининград не пустили 24 тонны мороженых креветок из Аргентины

В порту Калининграда специалисты Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе из Аргентины партии мороженых креветок — 24 тонны.

Выявлено несоответствие номера пломбы, указанной в ветеринарном сертификате (DGAMSAAAT67544), номеру пломбы на контейнере (029689). Выпуск груза приостановлен до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Аргентины.

Продукция ввезена в сопровождении ветеринарного сертификата от 16.12.2016 № 00659822, от предприятия номер 2276.

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