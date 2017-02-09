В Калининград не пустили 24 тонны мороженых креветок из Аргентины
В порту Калининграда специалисты Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе из Аргентины партии мороженых креветок — 24 тонны.
В порту Калининграда специалисты Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе из Аргентины партии мороженых креветок — 24 тонны.
Выявлено несоответствие номера пломбы, указанной в ветеринарном сертификате (DGAMSAAAT67544), номеру пломбы на контейнере (029689). Выпуск груза приостановлен до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Аргентины.
Продукция ввезена в сопровождении ветеринарного сертификата от