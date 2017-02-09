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11:16 (мск), источник: Kazinform

Минсельхоз ведет поиск более 300 захоронений сибирской язвы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Ситуация с сибирской язвой в Казахстане находится на особом контроле. Об этом сегодня заявил и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Турсын Кабдолданов на пресс-конференции в Правительстве РК.

Источник: Kazinform

«Вопрос по сибиро-язвенным захоронениям тоже находится на особом контроле. Проводится целенаправленная работа по проведению ограждения сибиро-язвенных захоронений, установлению опознавательных знаков. На сегодняшний день работы продолжаются», — сказал Турсын Кабдолданов.

Кроме того, как отметил представитель МСХ, сформирован республиканский запас ветеринарных препаратов.

«У нас есть сведения по всем очагам, где определены широта и долгота расположений захоронений. Создание карты рассматривается», — сказал Кабдолданов. По его данным, в Казахстане имеется 2608 захоронений, из них установлено 2248. «По неустановленным продолжается поиск», — заключил Турсын Кабдолданов.

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