Минсельхоз ведет поиск более 300 захоронений сибирской язвы в Казахстане

«Вопрос по сибиро-язвенным захоронениям тоже находится на особом контроле. Проводится целенаправленная работа по проведению ограждения сибиро-язвенных захоронений, установлению опознавательных знаков. На сегодняшний день работы продолжаются», — сказал Турсын Кабдолданов.

Кроме того, как отметил представитель МСХ, сформирован республиканский запас ветеринарных препаратов.

«У нас есть сведения по всем очагам, где определены широта и долгота расположений захоронений. Создание карты рассматривается», — сказал Кабдолданов. По его данным, в Казахстане имеется 2608 захоронений, из них установлено 2248. «По неустановленным продолжается поиск», — заключил Турсын Кабдолданов.