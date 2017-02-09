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10:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Почти 48 млрд рублей планируют направить на развитие Дальневосточной железной дороги

На развитие Дальневосточной железной дороги в 2017 году планируют направить 47,6 млрд рублей.

Источник: Reuters

Работы будут проведены на 521 объекте. Так, в эксплуатацию собираются ввести 18 станций и разъездов, пункты технического обслуживания локомотивов в Комсомольске и Уссурийске, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

Напомним, в Хабаровске в этом году завершится реконструкция пешеходного тоннеля на железнодорожном вокзале.

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