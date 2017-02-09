Почти 48 млрд рублей планируют направить на развитие Дальневосточной железной дороги
На развитие Дальневосточной железной дороги в 2017 году планируют направить 47,6 млрд рублей.
На развитие Дальневосточной железной дороги в 2017 году планируют направить 47,6 млрд рублей.
Работы будут проведены на 521 объекте. Так, в эксплуатацию собираются ввести 18 станций и разъездов, пункты технического обслуживания локомотивов в Комсомольске и Уссурийске, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, в Хабаровске в этом году завершится реконструкция пешеходного тоннеля на железнодорожном вокзале.