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10:47 (мск), источник: ИА REGNUM

В Омской области растет задолженность по зарплате

Рост за месяц составил 2 млн рублей.

В Омской области по состоянию на 1 февраля текущего года просроченная задолженность по заработной плате составляла 26,7 млн рублей (39 920,8 руб. в среднем на одного работника). Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, по сравнению с 1 января задолженность увеличилась на 2 млн рублей.

По данным статистиков, самая большая задолженность сложилась у тех, кто занимается обрабатывающими производствами — более 24 млн руб. Также долги по зарплате зафиксированы в следующих отраслях: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; транспорт; образование.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2017 года в Омской области просроченная задолженность по заработной плате составляла 24,7 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1 декабря 2016 года на 4,8 млн рублей.

Напомним, в Омской области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам за январь-ноябрь 2016 года, составляла 27 770,3 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 5,2%.

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