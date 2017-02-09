В Омской области растет задолженность по зарплате

В Омской области по состоянию на 1 февраля текущего года просроченная задолженность по заработной плате составляла 26,7 млн рублей (39 920,8 руб. в среднем на одного работника). Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, по сравнению с 1 января задолженность увеличилась на 2 млн рублей.

По данным статистиков, самая большая задолженность сложилась у тех, кто занимается обрабатывающими производствами — более 24 млн руб. Также долги по зарплате зафиксированы в следующих отраслях: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; транспорт; образование.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2017 года в Омской области просроченная задолженность по заработной плате составляла 24,7 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1 декабря 2016 года на 4,8 млн рублей.