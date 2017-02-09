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11:09 (мск), источник: Новый Калининград

У банка, имеющего филиал в Калининграде, отозвали лицензию

У банка «Енисей», имеющего филиал в Калининграде, отозвали лицензию. Информация об этом решении в четверг появилась на сайте Банка России.

«Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала). При этом АКБ “Енисей” (ПАО) не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, а также представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций», — отмечено в сообщении.

В данный момент в банке «Енисей» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. По данным отчетности, по величине активов АКБ «Енисей» на 1 января 2017 года занимал 254 место в банковской системе страны.

Отметим, что ранее банк был отключен от системы электронных платежей. Находится калининградский филиал банка на ул. Яналова, 2.

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