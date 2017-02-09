Видео фальшивых яиц из Китая прокомментировали в Минсельхозе

«Мы эти ролики тоже смотрим, недавно видели ролики, где они приготавливают и другие продукты, это, может, такие, скажем, вбросы», — сказал первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в правительстве.

На вопрос, импортирует ли Казахстан яйца из Китая, он ответил: «Мы не можем сказать, что с Китая мы получаем такие объемы яиц. Сегодня по куриному яйцу Казахстан полностью удовлетворяет свои потребности. Есть небольшие партии, но сегодня Китай самовывозом вывозит наши яйца, нашу продукцию, потому что она — экологически чистая, и сегодня потоки должны идти из Казахстана на экспорт, а не обратно. По объемам у нас таких цифр нет».