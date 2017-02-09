Федеральный бюджет оплатит доступную среду для новосибирцев

Новосибирская область получит из федерального бюджета субсидию в размере более 10 млн рублей на софинансирование расходов в части обеспечения доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Соответствующий проект Соглашения с министерством труда и социальной защиты РФ уже одобрен региональным правительством. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

По словам и.о. министра социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, по Соглашению области будет предоставлена субсидия в размере 10,888 млн рублей на условиях софинансирования мероприятий госпрограмм в сферах образования и физической культуры и спорта. Так, на софинансирование государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015−2021 годы» регион получит 3,278 млн рублей, государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015−2020 годы» — 7,610 млн рублей.

«Предоставленная субсидия будет направлена на мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту», — отмечает Елена Бахарева.