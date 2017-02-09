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11:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Федеральный бюджет оплатит доступную среду для новосибирцев

Регион получит субсидию в размере 10 млн рублей из бюджета страны на обеспечение доступной среды.

Новосибирская область получит из федерального бюджета субсидию в размере более 10 млн рублей на софинансирование расходов в части обеспечения доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Соответствующий проект Соглашения с министерством труда и социальной защиты РФ уже одобрен региональным правительством. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

По словам и.о. министра социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, по Соглашению области будет предоставлена субсидия в размере 10,888 млн рублей на условиях софинансирования мероприятий госпрограмм в сферах образования и физической культуры и спорта. Так, на софинансирование государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015−2021 годы» регион получит 3,278 млн рублей, государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015−2020 годы» — 7,610 млн рублей.

«Предоставленная субсидия будет направлена на мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту», — отмечает Елена Бахарева.

Планируется, что по итогам всех мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в регионе в 2017 году составит 25%, а доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составит 55% от общей численности данной категории населения в регионе.

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