В Новосибирске «встроят» велосипеды в единую транспортную сеть

Городские власти видят выход в развитии общественного транспорта.

Сегодня почти в каждой семье есть один, а то и два автомобиля. Существующие магистрали, многие из которых строились в 1950—1960-х годах, не рассчитаны на такое количество автотранспорта. Новые объекты, появившиеся в Новосибирске в последние годы — Бугринский мост, развязки, реконструированные и удлиненные дороги — повышают транспортную доступность, но не столь существенно, как хотелось бы.

Город каждый год прирастает новыми кварталами. Активно застраивается Кировский район, где введено два жилмассива — Акатуйский и Матрешкин Двор, а выезд из них, как отмечают новоселы, всего один. Постоянно в адрес мэрии поступают жалобы от жителей Плющихинского жилмассива и Советского района, откуда люди добираются в центр с трудом.

— Когда строят микрорайоны, о транспортной доступности думают в последнюю очередь. Этот вопрос никто не согласовывает, — отмечает председатель комиссии по транспорту Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска Алексей Мазур. — Мы никогда не переубедим автомобилистов пересесть на общественный транспорт, пока он не поедет быстрее и не будет комфортным. Давайте признаем, что на развитие метро денег в бюджете нет. На строительство и реконструкцию дорог в этом году город, как планируется, сможет привлечь четыре миллиарда рублей. По генеральному плану развития мегаполиса, который утвержден в 2007 году, эта сумма гораздо больше — 25 миллиардов, и к 2030-му у нас должно быть построено 150 многоуровневых развязок, шестьдесят станций метро. Ничего этого и близко не будет сделано. Неудивительно, что пришло время актуализировать генплан и саму транспортную схему города.

Начальник управления пассажирских перевозок мэрии Роман Дронов рассказал, что сделано в прошлом году исходя из возможностей бюджета для повышения транспортной доступности.

— У нас появились регулярные перевозки до жилого массива Акатуйский, увеличено число маршрутов и подвижного состава к активно застраивающимся жилым массивам — Южно-Чемскому, Березовому, Новомарусино, Стрижам. Впервые за последние годы в городе построена новая трамвайная линия по улице Титова протяженностью 2,31 километра. И впервые за сорок лет не разобрано ни одного трамвайного пути, а, наоборот, открыто движение до жилмассива Чистая Слобода по двум маршрутам, приобретено десять трамвайных вагонов, — сообщил Дронов.

Красный проспект, на котором в общем потоке стояли автобусы и троллейбусы, наконец, «поехал» — благодаря обустройству выделенной полосы. Всего в городе 22 улицы (34 участка), на которых есть отдельные полосы для общественного транспорта. Это позволяет в разы сокращать время поездки. Автомобилисты, по понятным причинам, без особого энтузиазма воспринимают такие нововведения. Но, как полагают эксперты, все дело в культуре поведения, которая формируется со временем.

— По сути, мы ведем речь о создании новой единой транспортной сети, которая будет включать перевозку пассажиров из пункта А в пункт Б с использованием всего подвижного состава. Это приведет к увеличению числа пересадок, но снизит количество транспорта на дорогах и увеличит пропускную способность магистралей. Безусловно, в таком случае предстоит разработать сетевой тариф оплаты поездки, чтобы люди не платили отдельно за каждую поездку, — прокомментировал ситуацию Роман Дронов.

Эксперты подчеркивают, что маршрутная схема города должна быть рациональной и понятной. Особая роль в ней отводится метрополитену, скоростным внеуличным видам транспорта и транспортно-пересадочным узлам. Именно они составят каркас будущей системы.

— Одной из главных составляющих общественного транспорта должны стать рельсовые виды — линии железной дороги, метрополитен и городской трамвай. Ставку также надо делать на выделенные линии и интеграцию различных видов транспорта, — уверен доцент кафедры электротехнических комплексов Новосибирского государственного технического университета Михаил Никулин.

При этом в Новосибирске с каждым годом становится все больше велосипедистов. По словам эксперта Ярослава Гамзикова (Москва), во многих странах мира велопрокат уже стал разновидностью общественного транспорта: взять велосипед в аренду, чтобы доехать до нужного места минуя пробки, — обычное дело. Ежегодно спрос на велосипеды городского типа увеличивается на двадцать-тридцать процентов. Соответственно, должны выстраиваться приоритеты при разработке транспортной схемы города.

— Мы могли бы реализовать пилотный проект по внедрению автоматизированной системы городского велопроката. Такая уже есть в нескольких странах Европы и бывшего Советского Союза. Для этого нужно проработать возможные места размещения станций велопроката по принципу их доступности для жителей, — предлагает руководитель проекта «Привет, велосипед!» Алексей Куницын.

Предлагается начать с новосибирского Академгородка, где этот вид транспорта особенно развит, а также увеличить число пунктов велопроката в дисперсных парках.

Решено создать аналитическую группу по развитию городского общественного транспорта. Она будет действовать при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и займется подготовкой программы комплексного развития отрасли. По мнению горожан, прежде всего, необходимо увеличить число выделенных полос на всех загруженных магистралях, в том числе на улице Большевистской, внедрять безналичный расчет за проезд в маршрутных такси, чтобы вывести из «тени» этот вид транспорта, обустраивать перехватывающими бесплатными парковками железнодорожные станции и выходы станций метрополитена.

Прямая речь

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

— Много лет муниципальный транспорт работал в сложных условиях. Решения здесь должны быть не точечными, а кардинальными. В первую очередь это перевод системы общественного транспорта на работу по федеральному закону № 220 об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа и модернизация системы безналичных расчетов. К 2020 году мы обязаны перейти к муниципальным заказам в этой сфере, когда перевозчики должны получать плату за свои услуги от муниципалитета по контракту — за обслуживание определенного рейса, а не за количество пассажиров. Тем самым будет остановлена погоня за пассажиром, это скажется на культуре обслуживания. Также мы достигли договоренности с нашим партнером — «Белкоммунмашем» — о создании совместного предприятия по ремонту и изготовлению новых трамваев в Новосибирске по белорусским технологиям.

Справка «РГ».

Муниципальная маршрутная сеть наземного пассажирского транспорта Новосибирска включает 160 маршрутов регулярных перевозок, в том числе 77 автобусных, 57 — маршрутных такси, 14 троллейбусных, 12 трамвайных. Общая протяженность маршрутной сети — более 2,8 тысячи километров. В 2016 году перевезено 372,4 миллиона пассажиров.