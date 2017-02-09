Здунов: «В Татарстане по итогам 2016 года обеспечена стабильная динамика во всех отраслях экономики»

«По итогам 2016 года в республике была обеспечена стабильная положительная динамика во всех отраслях экономики», — отметил министр. По многим показателям обозначена положительная динамика.

ВВП Татарстана в 2016 году показал рост в 2,5 процента по сравнению с показателем годом ранее и составил 1 трлн 944 млрд рублей.

Наибольший вклад в рост экономики в прошлом году, по данным министерства, внесли промышленное производство, сельское хозяйство и строительство. В частности, на долю промышленности пришлось 42,5 процента всего ВВП республики, сельское хозяйство заняло 19,5 процента, а строительство покрыло 14,5 процента.

Индекс промышленного производства по отношению к 2015 году достиг 103,6 процента. Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил 104,3 процента, в обрабатывающих производствах — 102,9 процента, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 105,8 процента. Всего в Татарстане за 2016 год было отгружено продукции на 1 трлн 966 млрд рублей.

Уровень инвестиций в развитие экономики и социальной сферы республики составил 658,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 100 процентов в сопоставимых ценах на 2015 год.

За 2016 год в эксплуатацию было введено 2,4 млн кв. м площади жилья, из которых 367 тыс. по программе социальной ипотеки. Объем работ, выполненных в сфере строительства, составил 286 млрд рублей, или 101,1 процента в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

Продуктов сельского хозяйства в 2016 году в сопоставимых ценах стало на 5 процентов больше. Всего же продуктов в сфере сельского хозяйства произведено на 238,6 млрд рублей.

Индекс потребительских цен в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 составил 103,9 процента. Рост цен в этом показателе оказался самым низким за последние шесть лет и почти на 7 процентов ниже, чем рост показанный годом ранее.

Продовольственные товары в 2016 году подорожали на 3,3 процента, услуги на 4,7 процента, непродовольственные товары — 4,1 процента.

Темпы роста среднемесячных зарплат на предприятиях и в организациях Татарстана выросли по отношению к 2015 году и составили 5,9 процента против 3 процентов годом ранее. В среднем жители республики в 2016 году получали 29665 рублей в месяц.

В государственных учреждениях службы занятости населения в конце декабря состояли на учете 14,6 тыс. человек, или 0,71 процента населения Татарстана. В прошлом году их численность составляла 16,6 тыс. человек, или 0,8 процента населения.