Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира»
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
На круизном лайнере прогремел взрыв
Известная актриса найдена мертвой
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
9Колесница для королевских похорон
11:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Здунов: «В Татарстане по итогам 2016 года обеспечена стабильная динамика во всех отраслях экономики»

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Айрат Мухамедьяров). В КСК «Уникс» началось совместное заседание коллегий Министерства промышленности и торговли и Министерства экономики Татарстана. С докладом об итогах социально-экономического развития республики Татарстан за 2016 год выступил министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Источник: ИА Татар-информ

«По итогам 2016 года в республике была обеспечена стабильная положительная динамика во всех отраслях экономики», — отметил министр. По многим показателям обозначена положительная динамика.

ВВП Татарстана в 2016 году показал рост в 2,5 процента по сравнению с показателем годом ранее и составил 1 трлн 944 млрд рублей.

Наибольший вклад в рост экономики в прошлом году, по данным министерства, внесли промышленное производство, сельское хозяйство и строительство. В частности, на долю промышленности пришлось 42,5 процента всего ВВП республики, сельское хозяйство заняло 19,5 процента, а строительство покрыло 14,5 процента.

Индекс промышленного производства по отношению к 2015 году достиг 103,6 процента. Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил 104,3 процента, в обрабатывающих производствах — 102,9 процента, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 105,8 процента. Всего в Татарстане за 2016 год было отгружено продукции на 1 трлн 966 млрд рублей.

Уровень инвестиций в развитие экономики и социальной сферы республики составил 658,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 100 процентов в сопоставимых ценах на 2015 год.

За 2016 год в эксплуатацию было введено 2,4 млн кв. м площади жилья, из которых 367 тыс. по программе социальной ипотеки. Объем работ, выполненных в сфере строительства, составил 286 млрд рублей, или 101,1 процента в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

Продуктов сельского хозяйства в 2016 году в сопоставимых ценах стало на 5 процентов больше. Всего же продуктов в сфере сельского хозяйства произведено на 238,6 млрд рублей.

Индекс потребительских цен в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 составил 103,9 процента. Рост цен в этом показателе оказался самым низким за последние шесть лет и почти на 7 процентов ниже, чем рост показанный годом ранее.

Продовольственные товары в 2016 году подорожали на 3,3 процента, услуги на 4,7 процента, непродовольственные товары — 4,1 процента.

Темпы роста среднемесячных зарплат на предприятиях и в организациях Татарстана выросли по отношению к 2015 году и составили 5,9 процента против 3 процентов годом ранее. В среднем жители республики в 2016 году получали 29665 рублей в месяц.

В государственных учреждениях службы занятости населения в конце декабря состояли на учете 14,6 тыс. человек, или 0,71 процента населения Татарстана. В прошлом году их численность составляла 16,6 тыс. человек, или 0,8 процента населения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Александр Перепелкин: «Нам нельзя делать столько ошибок, как в третьем сете»
Белорусские товары будут отслеживать от границы до места продажи
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в США Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира» Супруг Жанны Фриске заменит Бориса Корчевникова, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь