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13:01 (мск), источник: Известия.Ру

Доплата за вредность: за что государства дают пособия своим гражданам

Где и сколько платят за неиспользование земли, жизнь в заброшенных деревнях и обучение собственных детей.

Источник: AP 2016

С начала 2017 года Финляндия запустила пилотный проект, в рамках которого безработным гражданам страны в возрасте от 25 до 65 лет планируется выплачивать по €560 в месяц. При этом получатели не должны будут отчитываться о расходовании средств. С помощью этого эксперимента власти страны хотят проверить, помогут ли подобные выплаты людям решиться на новое для себя дело и потратить дополнительное время на повышение квалификации или приведет лишь к росту числа иждивенцев.

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В данный момент вопрос о предоставлении гражданам безусловного дохода обсуждается сразу в нескольких странах. Ранее Швейцария рассматривала возможность выплаты всем гражданам страны дополнительных €2250 в месяц — однако летом 2016 года швейцарцы проголосовали на референдуме против этой идеи, опасаясь повышения налогов. Похожий эксперимент по выплате €970 отдельным тестовым группам в этом году планируется провести в голландском Утрехте, а власти итальянского города Ливорно уже начали выплаты ста беднейшим семьям города, пишет The Guardian.

Пока в мире присматриваются к идее подобных безусловных выплат, «Известия» выяснили, за что власти разных стран платят своим гражданам уже сейчас.

Выплаты за второго и последующего ребенка

В России с января 2007 года действует программа материнского капитала. Претендовать на эти денежные средства могут семьи, в которых родился или был усыновлен второй, третий или последующий ребенок.

С 2007 года размер выплат увеличился почти вдвое — с 250 до 453 тыс. рублей

При этом маткапитал выдается в виде сертификата, средства с которого могут быть потрачены на определенные цели — в частности, на улучшение жилищных условий, образование ребенка, услуги здравоохранения или пойти в счет будущей пенсии матери. Получить материнский капитал может как один из родителей, имеющий гражданство РФ, так и несовершеннолетний ребенок.

Источник: РИА

Выплаты при рождении ребенка действуют и в ряде других стран: так, в Испании с 2014 года выплачивается €1500, в Чехии — около €480, в Японии, напротив, выплаты осуществляются лишь при рождении второго ребенка и составляют порядка €370. В США выплаты на ребенка не предусмотрены вообще (зато предоставляется льгота при уплате налогов), а вот в Китае при рождении второго и последующих детей родителям придется заплатить штраф — в стране действует программа «Одна семья — один ребенок».

Источник: Reuters

За обучение собственных детей

В Австралии школы зачастую находятся за много километров от небольших деревень или ферм.

Поскольку родителям в этом случае неудобно, а порой и невозможно ежедневно возить детей на занятия, правительство готово заплатить им за обучение собственных детей на дому

В этом случае родители могут рассчитывать на 3 тыс. австралийских долларов в год. Если же родители не готовы взять на себя функции педагогов, власти страны готовы оплатить пребывание ребенка из отдаленного района в интернате — тогда на содержание ребенка в интернате будет выплачено около 7 тыс. австралийских долларов в год.

За проживание на невостребованных территориях

Аляска, Детройт

Пособия — один из распространенных способов способствовать развитию заброшенных или пустеющих районов страны. Так, например, в США действует программа Challenge Detroit, в рамках которой молодые специалисты могут получить пособие на жизнь в опустевшем промышленном городе-гиганте и средства на реализацию собственных проектов, потенциально способных помочь вернуть Детройт к жизни.

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На Аляске также существует специальный фонд — для поощрения молодых профессионалов, решивших переехать в этот штат.

Аналогичные программы действуют и в других странах — в Италии, например, власти готовы выплатить $3 тыс. семьям, которые переедут в опустевшую старинную деревню Понга на северо-востоке страны. В случае рождения ребенка паре полагается дополнительная выплата в $3 тыс.

Российским аналогом подобных инициатив стала программа «Дальневосточный гектар», в рамках которой любой житель страны может получить в пользование участок земли в ряде регионов Дальнего Востока.

За неиспользование сельскохозяйственных земель

Евросоюз

В некоторых случаях государства готовы платить за неиспользование земли по назначению. Такая мера, фактически являющаяся противоположностью обычным фермерским субсидиям, предусмотрена единой сельскохозяйственной политикой Евросоюза, выработанной в 2006 году.

Источник: AP

Выплаты фермерам за неиспользование отдельных категорий сельскохозяйственных земель, так же как и квоты на производство отдельных сельскохозяйственных продуктов, были введены в рамках борьбы с перепроизводством молока, вина и зерновых культур и затрагивали территории, предназначенные для производства именно этих продуктов. В соответствии с условиями ЕСХП, страны-участницы могут корректировать размеры выплат и список территорий, попадающих под действие программы.

Пособия малоимущим и талоны на еду

США

Многие страны, напротив, стремятся к ограничению иждивенчества — в связи с этим, например, в США еще в конце 1990-х были ужесточены требования к претендентам на получение пособия для малоимущих. Выплачивается оно чаще всего безработным родителям-одиночкам (чаще с двумя детьми) и в среднем составляет около $400 в месяц. Однако вместе с выплатами были введены и другие виды помощи — в том числе льготная медицинская программа и продуктовые талоны.

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Причем популярность талонов за последние годы значительно выросла, а вот число тех, кто претендует на материальные выплаты, сократилось

Так или иначе помощь малоимущим гражданам предусмотрена практически везде. Во Франции воспользоваться такими выплатами могут лица старше 18 лет в случае, если они являются родителями-одиночками и недавно потеряли работу, или люди с небольшим доходом старше 25 лет — при этом наличие ребенка для них не обязательно.

Максимальный размер выплаты составит чуть больше €1 тыс. в месяц. В Великобритании тем, кто работает меньше 16 часов в неделю и не имеет больших сбережений, положена ежемесячная выплата в размере 292 фунтов. В Австралии работающим людям с невысоким доходом положены дополнительные $800 в месяц при наличии детей.

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