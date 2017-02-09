Тарифные дела: ФАС РФ проверяет обоснованность тарифов в Прикамье

В Перми с 8 февраля началась комплексная проверка деятельности краевой службы по тарифам. Инспекцию проводит комиссия, в состав которой входят представители центрального аппарата ФАС России и Пермского УФАС России.

Предметом проверки также станут тарифные дела на 2017 — 2019 годы на тепло и электроэнергию, в частности, тарифные дела ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания».

Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги, а также обращение ассоциации содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом УФАС.

В соответствии с указом губернатора Пермского края, максимальный рост тарифов на услуги ЖКХ в 2017 году составит 6,5%, электроэнергию — 5%.

Стоит отметить, в конце 2016 года на заседании правления РСТ Пермского края и.о. руководителя регионального УФАС Антон Удальев заявил, что тарифы были утверждены с нарушением действующего законодательства. По его словам, обсуждение проходило без участия антимонопольного органа.

В пресс-службе ООО «ПСК» сказали, что к мероприятиям регулирующих органов относятся как к обычному рабочему процессу. Тарифная заявка энергетиков формировалась с учетом экономически обоснованных затрат — на содержание, эксплуатацию, ремонты и модернизацию теплосетевого комплекса, сообщает издание «Коммерстантъ».

По данным «Эха Москвы в Перми», комиссию интересует сама процедура принятия тарифов и собственно содержание тарифов, насколько они обоснованы. Проверять действия пермской РСТ ФАС России приехала впервые, с тех пор как ФАС получила полномочия от ФСТ.