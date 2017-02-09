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11:59 (мск), источник: Sputnik.by

Повышающие коэффициенты к тарифной ставке: сколько получат бюджетники?

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Совмин Беларуси установил повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных и приравненных к ним организаций, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

Решение о введении повышающих коэффициентов Совмин принял 7 февраля постановлением № 100. Согласно документу повышение тарифной ставки произойдет за счет экономии — как оптимизации структуры и численности работников, так и сокращения других издержек.

В постановлении Совмина указано, что конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются работникам руководителями бюджетных и иных приравненных к ним организаций.

Какие зарплаты получают в Беларуси?

Согласно январским данным Белстата, с учетом средневзвешенного официального курса доллара США за декабрь, средняя зарплата за последний месяц 2016 года составила порядка 415 долларов в эквиваленте.

Самые высокие зарплаты — в Минске, где работники получают в среднем 1151,8 рубля. В Минской области средняя заработная плата составляла 803,5 рубля. Самая же низкая зарплата — в Могилевской области, средний показатель равнялся 666 рублям.

Наиболее высокие зарплаты в Беларуси получают специалисты в сфере IT, финансисты, горняки и химики, наименьшие — сотрудники социальной сферы и другие бюджетники.

Заветные 500

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в этом году довести среднюю зарплату по стране до уровня в 500 долларов США. Беспрекословно исполнить это требование велела и глава администрации президента Наталья Кочанова.

При этом, как уверен и Лукашенко, и члены белорусского правительства, задачу в достижении средней зарплаты в 500 долларов выполнить можно за счет грамотного и эффективного менеджмента и роста производительности труда. Курирующий социальный блок вице-премьер Василий Жарко также подчеркивал, что зарплату возможно поднять — в том числе для бюджетников.

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