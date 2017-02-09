Повышающие коэффициенты к тарифной ставке: сколько получат бюджетники?

Решение о введении повышающих коэффициентов Совмин принял 7 февраля постановлением № 100. Согласно документу повышение тарифной ставки произойдет за счет экономии — как оптимизации структуры и численности работников, так и сокращения других издержек.

В постановлении Совмина указано, что конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются работникам руководителями бюджетных и иных приравненных к ним организаций.

Какие зарплаты получают в Беларуси?

Согласно январским данным Белстата, с учетом средневзвешенного официального курса доллара США за декабрь, средняя зарплата за последний месяц 2016 года составила порядка 415 долларов в эквиваленте.

Самые высокие зарплаты — в Минске, где работники получают в среднем 1151,8 рубля. В Минской области средняя заработная плата составляла 803,5 рубля. Самая же низкая зарплата — в Могилевской области, средний показатель равнялся 666 рублям.

Наиболее высокие зарплаты в Беларуси получают специалисты в сфере IT, финансисты, горняки и химики, наименьшие — сотрудники социальной сферы и другие бюджетники.

Заветные 500

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в этом году довести среднюю зарплату по стране до уровня в 500 долларов США. Беспрекословно исполнить это требование велела и глава администрации президента Наталья Кочанова.