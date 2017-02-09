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18:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Фармацевтический завод в Братске планируется запустить в сентябре 2017 года

Фармацевтический завод запустят в сентябре 2017 года в Братске. Такое заявление сделал губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня, 9 февраля, в ходе своей пресс-конференции.

Расходы на обустройство этой промплощадки вместе с подключением к электроэнергии и обеспечением инфраструктуры составили 1,5 млрд рублей. Аналогичное предприятие также планируется запустить в Иркутске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В прошлом году мы начали строительство совершенно нового предприятия в Братске, и в начале сентября это производство планируем запустить. Это почти 1,5 млрд рублей с инфраструктурой, подключением электроэнергии и прочим. Также будет запущено производство в Иркутске. Обьем инвестиций — 650 млн рублей», — сказал Сергей Левченко.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что производство активных фармацевтических субстанций для выпуска инновационных лекарственных препаратов будет запущено на реконструированном заводе в Братске. Стоимость проекта должны была составить 1,3 млрд рублей. Запуск производства противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов запланирован на 1 квартал 2017 года, онкологических лекарственных средств — с 2018 года.

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